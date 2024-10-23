ABD'li bankadan 2025 sonu için dolar/TL tahmini
ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesinin TL'yi desteklediğini değerlendirdi. Banka, dolar/TL'yi 2025 sonunda 43 seviyesinde görüyor.
Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bankaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesi TL'yi destekliyor.
TL'nin 24 sonu tahminimiz olan 36'ya kıyasla daha güçlü gelme riski gördüklerini belirten Morgan Stanley, dolar/TL'yi 2025 sonunda 43 seviyesinde görüyor.
Morgan Stanley yayınladığı raporda, "TCMB'nin 2025 ilk yarısında daha yavaş bir faiz indirim patikasına gireceği tahminimiz göz önüne alındığında, para biriminin tahvillerden daha cazip olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.