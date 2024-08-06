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ABD'li dev banka TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdi

Citi, TCMB'nin kasım ayına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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ABD'li dev banka TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdi
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Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizleri sabit tutmasını beklediklerini belirtti.

Banka, geçtiği notta, zorlu bir makroekonomik zemin ve likidite ortamı ortasında karmaşık bir dezenflasyon süreciyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Banka, son verilerin 2. çeyrekteki ardışık büyüme oranının faaliyetlerde mütevazı bir daralma göstermesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bunun 3. çeyrekte, özellikle daha sıkı mali koşullar, özel tüketimde normalleşme ve daha zayıf ihracat nedeniyle daha belirgin hale gelmesinin beklendiğini gösterdiğini kaydetti.

Citi, politika yapıcıların ortaya çıkan durgunluk benzeri ortamda yolunu bulmasının daha zor hale gelmesi muhtemel olduğuna vurgu yaparak "Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırabilirken, aynı zamanda vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. İleriye baktığımızda, Merkez Bankası'nın kasım ayına kadar beklemede kalmasını bekliyoruz. 8 Ağustos'ta yayınlanacak yeni enflasyon raporundan gelen içgörüleri faiz oranı görünümüne dahil etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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