  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomist Hakan Kara, TCMB’nin Fed'in önüne nasıl geçtiğini anlattı
Takip Et

Ekonomist Hakan Kara, TCMB’nin Fed'in önüne nasıl geçtiğini anlattı

Fed’in geçen hafta açıkladığı faiz kararı sonrasında indirim tartışmaları bitmezken, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin öngörülebilirliğinin daha stabil olduğunu esprili bir dille savundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomist Hakan Kara, TCMB’nin Fed'in önüne nasıl geçtiğini anlattı
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz faiz kararı toplantısında faizlerde indirime gitmedi. Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalarda beklentilerin öne çekilmesine neden oldu.

Yıl sonuna dek Fed’den faiz indirimi beklentileri yaklaşık 100 baz puan seviyesinde olurken, kalan 3 toplantıda bu indirimlerin eylülde başlaması bekleniyor.

TCMB’de durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) de sıkı para politikası nedeniyle özellikle sanayi verilerinde görülen reel piyasalardaki kötüleşen tabloyu değiştirmek için faiz indirimine gitmesi gerektiği söylemleri ve beklentileri sürüyor.

İndirimin yapılmaması gerektiğini savunanlar kadar indirimin bir an önce kademeli ve temkinli bir şekilde başlaması gerektiğini savunanalar da oluyor.

Mahfi Eğilmez de bu konuya son yazısında değinmişti.

Mahfi Eğilmez: Carry trade faciasından yeni bir facia yaratmadan çıkmak gerekiyorMahfi Eğilmez: Carry trade faciasından yeni bir facia yaratmadan çıkmak gerekiyorEkonomi

Geçen haftalarda artan tartışmaların ve fiyatlamaların ortasında TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin gündemde olmadığına vurgu yapmıştı.

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değilTCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değilEkonomi

Akçay’ın bu açıklamaları sonrası beklentiler ötelenmişti.

Merkez Bankası öngörülebilirliği

Merkez bankalarının iletişiminde öngörülebilirliğin önemli olduğu sürekli vurgulanırken, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, faiz indirimleri tartışmaları ekseninde esprili bir dille TCMB’nin bu konuda Fed’den daha başarılı olduğunu ve stabil bir tablo çizdiğini ifade etti.

Kara, paylaşımında, Geçen sene sonunda piyasa bu yıl Fed’den 135 baz puan indirim bekliyordu, 4 ay sonra 35 baz puana indi, şimdi 100 baz puana çıktı. Bizde ise bir süredir istikrarlı şekilde faiz indiriminin yılın son çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Para politikamız ABD’den daha öngörülebilir” ifadelerini kullandı.

Dev bankaların Fed faiz indirimi için beklentileri belli olduDev bankaların Fed faiz indirimi için beklentileri belli olduKüresel Ekonomi
Prof. Dr. Hakan Kara: TCMB, bir çuval inciri berbat etmemek için…Prof. Dr. Hakan Kara: TCMB, bir çuval inciri berbat etmemek için…Ekonomi
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’dan faiz indirimi mesajıEski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’dan faiz indirimi mesajıEkonomi
TCMB’nin eski Başkan Yardımcısı faiz indirimi için uyardıTCMB’nin eski Başkan Yardımcısı faiz indirimi için uyardıEkonomi

 

 

Ekonomi
Bodrumlu turizmcilerden 'pahalı' söylemlerine tepki: Her bütçeye hitap ediyor
Bodrumlu turizmcilerden 'pahalı' söylemlerine tepki: Her bütçeye hitap ediyor
Bakan Kacır duyurdu: Türk firmasının sürücüsüz otobüsü ABD'de kullanıma sunuldu
Bakan Kacır duyurdu: Türk firmasının sürücüsüz otobüsü ABD'de kullanıma sunuldu
e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama hangisi? Bakan açıkladı
e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama hangisi? Bakan açıkladı
Şanlıurfa'da erken hasat! Fıstıkta 180 bin ton rekolte bekleniyor
Şanlıurfa'da erken hasat! Fıstıkta 180 bin ton rekolte bekleniyor
İŞKUR’dan 875 bin gence danışmanlık hizmeti
İŞKUR’dan 875 bin gence danışmanlık hizmeti
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor? İşte tahminler...
Ekonomistler ne bekliyor? İşte tahminler...