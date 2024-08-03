Ekonomist Hakan Kara, TCMB’nin Fed'in önüne nasıl geçtiğini anlattı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz faiz kararı toplantısında faizlerde indirime gitmedi. Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalarda beklentilerin öne çekilmesine neden oldu.

Yıl sonuna dek Fed’den faiz indirimi beklentileri yaklaşık 100 baz puan seviyesinde olurken, kalan 3 toplantıda bu indirimlerin eylülde başlaması bekleniyor.

TCMB’de durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) de sıkı para politikası nedeniyle özellikle sanayi verilerinde görülen reel piyasalardaki kötüleşen tabloyu değiştirmek için faiz indirimine gitmesi gerektiği söylemleri ve beklentileri sürüyor.

İndirimin yapılmaması gerektiğini savunanlar kadar indirimin bir an önce kademeli ve temkinli bir şekilde başlaması gerektiğini savunanalar da oluyor.

Mahfi Eğilmez de bu konuya son yazısında değinmişti.

Geçen haftalarda artan tartışmaların ve fiyatlamaların ortasında TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin gündemde olmadığına vurgu yapmıştı.

Akçay’ın bu açıklamaları sonrası beklentiler ötelenmişti.

Merkez Bankası öngörülebilirliği

Merkez bankalarının iletişiminde öngörülebilirliğin önemli olduğu sürekli vurgulanırken, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, faiz indirimleri tartışmaları ekseninde esprili bir dille TCMB’nin bu konuda Fed’den daha başarılı olduğunu ve stabil bir tablo çizdiğini ifade etti.

Kara, paylaşımında, Geçen sene sonunda piyasa bu yıl Fed’den 135 baz puan indirim bekliyordu, 4 ay sonra 35 baz puana indi, şimdi 100 baz puana çıktı. Bizde ise bir süredir istikrarlı şekilde faiz indiriminin yılın son çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Para politikamız ABD’den daha öngörülebilir” ifadelerini kullandı.