Adabank'ın ticaret unvanı Dünya Katılım Bankası olarak değiştirildi

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin yüzde 70 oranında ve şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ'nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; 'Adabank Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının 'Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi' olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu şirketimize bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.