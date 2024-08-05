AĞUSTOS 2024 KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE: Ağustos kira zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Ağustos 2024 kira artış oranı TÜFE: Ağustos kira zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece aylık ve yıllık enflasyon rakamları netleşmiş oldu. Geçtiğimiz ay artık gerek olmadığı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılan yüzde 25 kira zammı uygulamasının ardından mevcut kiralara yüzde kaç zam yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar Ağustos ayında konut veya iş yeri kiralarına yüzde kaç zam yapılacağını araştırmaya başladı.

AĞUSTOS 2024 KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE

Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 65,93 oldu. Böylece konut ve iş yerlerine yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek. 12 aylık enflasyon ortalaması dikkate alınarak gerçekleştirilen kira artışlarında net rakam böylece belli oldu.

1 Temmuz itibariyle kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının kaldırılmasıyla TEFE-TÜFE artışı baz alınmaya başlandı.

AĞUSTOS KİRA ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek. Kira artışında yüzde 25 zam sınırı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Geçen ay kira zam tavanı temmuz ayında yüzde 65,07 olarak gerçekleşmişti.