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AHES GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Dev şirket talep topluyor!

Ahes GYO katılım endeksine uygun mu? Borsa İstanbul yatırımcısında yeni bir halka arz heyecanı başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan furya ile milyonlarca insanın veda ettiği Borsa İstanbul yeni yatırımcılarla güçleniyor. SPK’dan onayı alan Ahes GYO, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplayacağını duyurdu. Haram helal hassasiyeti olan yatırımcılar ise katılım endeksi şartlarını araştırmaya başladı. AHSGY helal mi?

Mücahit Dere
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AHES GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Dev şirket talep topluyor!
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Ahes GYO katılım endeksine uygun mu? AHSGY helal mi? soruları gündeme oturdu. Borsa İstanbul yeni yatırımcılara kapı araladı. SPK’dan onay alan Ahes GYO, 3 gün boyunca talep toplayacağını duyurdu. Böylece gözler GYO devine çevrildi. Toplamda 50.000.000 lot dağıtımı gerçekleştirecek olan AHSGY, süreç tamamlandıktan sonra Yıldız Pazar’da işlem görecek. Yatırımcılar ise İMBK tarafından katılım endeksi sertifikası alıp almadığını ve detayları araştırıyor.

AHES GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

EVET. AHES GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUNDUR. Böylece haram helal hassasiyeti olan milyonlarca yatırımcı katılım endeksi şartlarını karşıladığı için Ahes GYO’yu değerlendirebilir.

AHSGY HELAL Mİ?

AHSGY hisse kodunu alan gayrimenkul devi İMKB’den katılım endeksi sertifikasını aldı. Bu kapsamda AHSGY haram helal hassasiyeti olan yatırımcıların tercihleri arasında yerini aldı.

50 milyon lot dağıtacak firmanın olası lot dağıtım miktarı şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 125 Lot (3150 TL).

- 700 Bin katılım ~ 54 Lot (1360 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (882 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (630 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (504 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (428 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (352 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (327 TL).

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