AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS 2024: Aile destek ödemesi zam var mı?

Aile destek ödemesi Ağustos 2024: Aile destek ödemesi zam var mı? Aile Destek Programı’nın 2024 yılı sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. Böylece gözler Ağustos ayı ödemelerine çevrildi. Programdan faydalanan milyonlarca kişi ödemelerin zamlanıp zamlanmadığını araştırıyor. İşte detaylar…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS 2024

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, “2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" dedi. Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAM VAR MI?

ntv.com.tr'de yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı son açıklamayla birlikte ağustos ayı ödeme tarihlerini duyurdu.

Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." ifadelerinde bulundu.

Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemeleri 9 Ağustos 2024 Cuma günü hesaplara yatırılacak.