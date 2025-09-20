Ajda bilezikten kemerli setlere… Evlenecek çiftler altın yükselince imitasyon takılara yöneldi

Yükselen altın fiyatları, hem yatırım hem de aksesuar olarak kullanılan Türk kültürünün vazgeçilmezi takıları almayı zorlaştırdı. Son dönemde yeni bir tredn başladı. Hasır setlerden kemerlere, gerçek işçilikle üretilen altın kaplamalar revaçta...

Evlenecek çiftler altın yerine imitasyonu tercih ediyor

Altının yükselen fiyatları gösterişinden ödün vermek istemeyenleri altın kaplama imitasyon takılara yöneltirken, evlenecek çiftler de tercihlerini bu yönde kullanmaya başladı.

İmitasyon dünyasında altın kemerden hasır setlere, ajda bileziklerden akıtma kolyelerine pek çok kuyum ürününün tıpatıp benzeri bulunuyor.

Altın takıların fiyatları uçtu!

Güvenli liman olarak görülen altın gün geçtikçe rekor tazelerken, Türk kültürünün önemli parçası olan altın takıların fiyatları da artıyor.

Gelinlere takılan takılar ailelerin gelir durumuna göre değişiyor, imkanı elverenler geline hasır işleme, akıtma, mesh örgü, tabut bileklik gibi gösterişli ve ağır takılar, metrelerce zincir, beşibiryerde, hatta altın kemer takıyor.

Ajda ve müjde bilezikler ise son yıllarda özellikle genç kızlar tarafından satın alınıyor, kimisi bunu yatırım aracı olarak bileğinde taşıyor.

Maddi durumu yetmeyen gösteriş için alıyor

Maddi durumu elvermediği halde düğün ve nikah merasimine katılan yakınlarına gösteriş yapmak isteyen aileler, gelinleri gerçek değeri milyonları bulan takıların birebir benzeri olan imitasyonlarıyla donatıyor.

Bazı sosyal medya fenomenleri de bu imitasyon takıları kullanarak, takipçilerine maddi durumları çok iyiymiş algısı yaratıyor.

Düğününde takılan gerçek altınları ihtiyaç dolayısıyla bozdurup yakınlarının bu durumdan haberi olmasını istemeyenler ise aynı takıların sahtelerini satın alarak gittikleri ortamlarda boy gösteriyor.

Kapalıçarşı ve çevresi imitasyon cenneti!

İstanbul'da altın denince akla ilk gelen yer olan Kapalıçarşı çevresinde imitasyon takıların satışının yapıldığı çok sayıda mağazadan birinin sahibi Mehmet Yağıcı, bu takılara olan talebin nedenlerini AA muhabirine anlattı.

"Eşe dosta belli etmeden takılarını tamamlıyorlar"

Yağıcı, asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu, pandemi sürecinden sonra altın fiyatlarının arttığını, bununla birlikte altın kaplama takılara rağbetin arttığını söyledi.

Oluklu altın ajda bileziklerin kuyumcularda 45-50 bin lira bandında satıldığını, kendilerinin çelik ve bakırdan ürettikleri altın kaplama ajda bileziklerinin ise 250-300 lira civarında satışa sunulduğunu aktaran Yağıcı, "Tek farkı ham maddesinin altın değil, farklı materyaller olması." dedi.

Yağıcı, sosyal medya fenomenlerine de imitasyon takı gönderdiklerini anlatarak, "Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Ürünlerin içlerine 'demo' damgası bastığımız için içine bakılırsa belli oluyor, dışardan farkı anlaşılmıyor. Alanlar da genelde gelinler oluyor, eşleriyle birlikte geliyorlar. Maddi güçleri yetmediği için 2-3 tane gerçek aldıysa yanına 2-3 tane de altın kaplama bilezik alıyorlar. Böylece eşe dosta belli etmeden takılarını tamamlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Takı konusunda gösterişin sınır tanımadığı roman düğünlerine katılan müşterilerinin de olduğunu belirten Yağıcı, "Romanlarımızın takılara ayrı bir sevdaları var. Bir iki tane değil, böyle 7-8 tane takı takmayı seviyorlar. Devamlı müşterilerimiz var, takılarını bizden temin ediyorlar." diye konuştu.

"İşçiliği kuyumcu işçiliğiyle aynı, tek farkı ham maddesi"

Mehmet Yağıcı, şöyle devam etti:

"Altını, bileziği, kemeri, gerdanlığı olsun bizim geleneğimizde olan bir şey ve vazgeçemiyoruz altından. Altının gramı da her geçen gün artıyor. Bu takılar, gerçek altının yerine hem daha uygun fiyatlı oluyor hem de takan mutlu oluyor. Gün içerisinde turistler ve yerli vatandaşlarımız geliyor. Altın bozdurmaya gelen amcalarımız, dolar, avro almaya gelen, kuru sormaya gelen vatandaşlarımız var. Bu bizi güldürüyor ama biz tabii ki her zaman bunu burasının kuyumcu değil, altın kaplama ve bijuteri ürünler sattığımızı belirtiyoruz.

Hem genç hem de orta yaştaki müşterilerimizin en çok aldığı ürün ajda ve CNC model takılarımız. Hemen hemen her gün perakende olarak yüzlercesini satıyoruz. Altın kemerler kuyumcuda ortalama olarak 1,5 milyon lira bandında, bizde 1200-1300 lira arasında. Ürünlerde farklı farklı işçiliklerimiz mevcut. Kuyumcu kökenli olduğumuz için birebir aynı takıları üretiyoruz. İşçiliği de kuyumcu işçiliğiyle aynı, tek farkı ham maddesinin farklı olması."

Gerçek altın ile imitasyon altın nasıl anlaşılıyor?

Gerçek altın ile imitasyon altın arasında ton ve tokluk farkı olduğunu, iki ürün masaya bırakıldığında sesinden ayırt edilebileceğini dile getiren Yağıcı, gerçeği kuyumcuda 600-650 bin lira civarında olan Trabzon setinin gümüşten ürettikleri altın kaplamasını mağazada 22 bin lira civarında sattıklarını, bu ürünün en çok rağbet gören modellerden biri olduğunu kaydetti.