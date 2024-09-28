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AJet şehit ve gazi yakınları, gaziler ile engelli yolcuların indirimli bilet alımını kolaylaştırdı

AJet Hava Yolları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınları artık ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden indirimli biletlerini alabilecek.

Haber Merkezi
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AJet şehit ve gazi yakınları, gaziler ile engelli yolcuların indirimli bilet alımını kolaylaştırdı
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Yapılan işbirliği anlaşma ile gazi, şehit ve gazi yakınlarına yurt içi biletlerde %50’ye Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde %20’ye varan indirim uygulanacak. Engelli vatandaşların ise yurt içi uçuşlarında %20’ye, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise %25’e varan indirimden faydalanacak.

İndirimli biletler AJet’in dijital kanallarında!

İndirimli biletler artık AJet’in dijital kanallarında yer alacak.

Hava ulaşımında insan odaklı ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan şirket, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerekli altyapının oluşturulmasının ardından yeni bir hizmeti daha devreye aldı. AJet üyesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şehit yakını, gazi ve yakınları, engelli yolcular, artık ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden indirimli biletlerini alabilecek.

 THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, proje ile ilgili olarak ‘’Millî Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz’’ dedi.

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