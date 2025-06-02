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Akaryakıt satışlarında yeni dönem: UTTS devreye girdi

Akaryakıt istasyonları UTTS üzerinden satışlarına bugün itibarıyla başladı.

Haber Merkezi
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Akaryakıt satışlarında yeni dönem: UTTS devreye girdi
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Türkiye'de ticari araçlarda zorunlu olan UTTS sistemiyle akaryakıt satışı bugünden itibaren başladı.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün UTTS uygulamasına ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu. Okumuş, 2 Haziran 2025'ten itibaren UTTS üzerinden akaryakıt satışlarının başlayacağını belirtmişti.

Nasıl işleyecek?

Bundan sonra UTTS'ye bağlı satışlar gerçekleştirilecek ve akaryakıt satışı yapan petrol istasyonu, akaryakıt alan araç sahipleri akaryakıt giderlerini otomatik olarak sistemde görüp gider olarak gösterebilecek.

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