Akaryakıtta fiyat değişecek, tarih verildi: Motorine indirim geliyor (29 Şubat akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... Akaryakıttan indirim haberi geldi. 1 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki, 29 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geliyor. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,37 TL
Motorin fiyatı: 41,97 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,45 TL
Motorin fiyatı: 42,04 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41,16 TL
Motorin fiyatı: 42,80 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 41,39 TL
Motorin fiyatı: 43,03 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.