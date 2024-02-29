Akaryakıtta fiyat değişecek, tarih verildi: Motorine indirim geliyor (29 Şubat akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geliyor. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,37 TL

Motorin fiyatı: 41,97 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,45 TL

Motorin fiyatı: 42,04 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,39 TL

Motorin fiyatı: 43,03 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.