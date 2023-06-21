"Akkuyu NGS deneyimi ikinci projede uygulanabilir"

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Türkiye ve Rusya'nın nükleer enerji alanındaki işbirliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye'nin ilk nükleer güç projesi olduğunu ve bu proje sayesinde Türkiye'deki uzmanlara, mühendislere bir nükleer tesis inşa etme deneyimi kazandırdıklarını belirten Dedusenko, bu deneyimin bölgenin altyapısının geliştirilmesi ve istihdamın sağlanması noktasında da olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral konusuna da değinen Dedusenko, "Türkiye'nin Sinop projesi kapsamında bizden bir talebi olursa, Rosatom, bu talepleri karşılamak üzere yetki, potansiyel ve kapasiteye sahiptir. Akkuyu projesinde sadece inşaat alanında değil işletme, uzman yetiştirme, eğitim konusunda edinilen çok önemli ve değerli deneyimi ikinci projede uygulamak söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dedusenko, Rosatom'un nükleer dışında yenilenebilir enerji alanında rüzgar santralleri ve enerji depolama sistemleri de geliştirdiğini, çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılacak tıbbi cihazlar da ürettiğini anlattı.

Rosatom'un 2009'dan bu yana Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurduğunu dile getiren Dedusenko, nükleer enerji dışındaki ürünleri de Türkiye pazarına sunmaya hazır olduklarını aktardı.