Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puan?
Piyasalarda gün ortasında son durum ne? 3 Ekim 2023 tarihinde borsada BIST 100 endeksi arttı mı, azaldı mı? Altın, döviz fiyatlarında güncel rakamlar, gün ortasında piyasaların kısa özeti...
BIST 100 endeksi, borsada günün ilk yarısında yüzde 1,26 artışla 8.439,55 puana yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre 104,62 puan arttı.
Mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 2,42 ve sanayi endeks yüzde 1,01 değer kazandı.
En çok işlem gören hisseler hangisi?
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken, 22'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Zorlu Enerji, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu.
Altının onsu düşüşünü sürdürüyor
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.843 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 92,1 dolardan işlem görüyor.
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,77, bileşik getirisi yüzde 29,70 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 149,7 düzeyinde seyrediyor.
Serbest piyasada dolar euro kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 27.4740 liradan, euro 29.0390 liradan satılıyor.