Altın düşük viteste tırmanacak

Evrim KÜÇÜK

Yatırımcıların dikkatle izlediği Fed toplantısından, enfl asyonun yüzde 2 hedefine gittiğinden daha fazla emin olunana kadar faizlerin sabit tutulması kararı çıkması ons altın fiyatlarında baskı yarattı. Ons altın, tüm zamanları zirvesi 2.450 doların yüzde 5.5 altına indi. Ancak Fed’in yılın ikinci yarısında faiz indirimine başlayacağı varsayımıyla fiyatların kademeli bir artışla yılın son çeyreğinde yeni bir zirve görebileceği tahmin ediliyor.

Fed’den 2 faiz indirimi beklentisi

Ons altın Fed kararı sonrasında dün sabah 2.308 dolara kadar geriledi. Fed toplantısından çıkan sonuç 2024’teki faiz indirimlerinin sayısının azaldığı ve hala biraz uzakta olduğu şeklinde yorumlandı. Bu da kısa vadede, Fed›den ilk faiz indiriminin ne zaman geleceğine dair daha netlik elde edene kadar altının dalgalı bir şekilde işlem göreceği beklentisi yaratıyor. Uzmanlar, önemli bir destek olan 2.302 doların seviyesinin aşağı kırılması halinde 2285 dolara kadar geri çekilme olasılığı bulunduğunu söylüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Altına hücum sürecek ancak bu yıl 3.000 $ uzak

Sektör uzmanları, altının yükselişinin, fiyatı destekleyen temel faktörlerin yerinde durması 2024’ün ikinci yarısında da devam edeceğine inanıyor. Fakat ons başına 3.000 dolara ulaşılmasının çok uzak göründüğünü söylüyor.

Londra Külçe Piyasası Birliği CEO’su Ruth Crowell, “Şu anda altını harekete geçiren en önemli faktörlerden biri Çin. Ekonominin durumu, emlak zorlukları ve hisse senedi piyasaları göz önüne alındığında, altın güvenli bir seçim” diyor.

StoneX Asya Pasifik ve Ortadoğu Metaller Bölüm Başkanı Amar Singh da, “Borsada işlem gören fonlar ve ABD’den gelen talep gibi perakende yatırım talebinin geldiğini henüz görmedik” diyerek, fiyatların bu yıl çok kolay bir şekilde 2.600 – 2.700 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Metals Focus Genel Müdürü Nikos Kavalis, “3.000 dolar, buradan itibaren yüzde 30 yükseliş anlamına geleceği anlamına geliyor ki bu da zaten ciddi kazançlar elde ettiğimiz göz önüne alındığında oldukça fazla bir rakam” uyarısı yapıyor.

Citi analistleri ise güçlü fiziki talebin, merkez bankası alımlarının ve makroekonomik faktörlerin fiyatları önümüzdeki 12 ay içinde 3.000 dolara çıkaracağı beklentisini koruyor.

UBS’deki analistler de, altına ilişkin olumlu görüşlerini yineleyerek düşüşlerin satın alınması gerektiğini söylüyor. UBS, devam eden jeopolitik riskler ve yaklaşmakta olan ABD seçimlerini satın alma nedeni olarak gösteriyor.