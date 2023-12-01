Altına yeşil ışık yandı!

Evrim KÜÇÜK

Değerli metaller arasında yatırımcısını en çok altın sevindirdi. Ons altın 2.000 dolar seviyesi üzerindeki direnç noktalarını hızlı geçerek 2.050 doların üzerini gördü. Uzmanlara göre ons altın bu performansını sürdürecek olursa yakın bir zamanda yeni bir rekor görebilir.

Altında Fed coşkusu yaşanıyor. Bazı Fed üyelerinden gelen açıklamalar aralık toplantısında faizlerin artırılmayacağı beklentilerini desteklerken, 2024’te faizlerde gevşeme olabileceği sinyali verdi. Piyasalar artık ABD merkez bankasının gelecek yıl mayıs ayında yapacağı toplantıda faiz indirimi ihtimalini yüzde 70 olarak görüyor.

2.026 dolar önemli bir destek seviyesi

Bu da küresel piyasalarda da risk iştahının artmasına yol açtı. Dolar endeksinde 3 ayın en düşük seviyeler görülüp, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin 2 ayın en düşük seviyesine inerek ons altını 2.052 dolara taşıdı. Analistlere göre 2.026 doların üzerinde kalındığı sürece 2.070 dolar rekorunu hedefl emeye devam edecek. Aşağıda ise doların yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi için 2.017 dolar önemli bir destek seviyesi olarak çalışmaya devam ediyor.

Mevsimsel destek unutulmamalı

Bu arada altının yılın bu mevsiminde geleneksel olarak yükseliş trendine girdiğine dikkat çekiliyor. Değerli metal danışmanlık ve şilem şirketi Heraeus tarafından yapılan analizde, altının aralık ayında mevsimsel bir yükseliş görebileceği belirtiliyor. Analizde, son 10 yılda aralık ayında kıymetli metalin ons fiyatının ortalama yüzde 2.05’lik bir kazanç gördüğü ifade ediliyor.

2.100 dolara meydan okuyacak

Değerli metal analisti Gary Wagner, dün yaptığı bir analizde, jeopolitik gerilimlerden aldığı desteği biraz yitiren altının hızlı bir yükseliş sonrasında geri çekilmeler yaşayabileceği yorumunu yapıyor. Ancak bunun yaracağı alım fırsatının etkisiyle altının yeni bir atak başlatacağına inan uzman şunları söylüyor:

“Altının kısa vadede fiyat değişikliklerinin sonucu ne olursa olsun, hızlı yükselişe devam diyorum. Fiyatlar 2.080 dolardan başlayıp tekrar ons başına 2.100 dolara meydan okuyacak.”

Merkez bankaları itici güç olmaya devam edecek

Diğer yandan merkez bankaları ve varlık fonlarının altın satın alımlarını devam ettirmeleri altın fiyatını destekleyen önde gelen ana unsurlardan. Altın işlem verileri bize küresel ölçekte merkez bankalarının altındaki fiyat düşüşlerinden hızlıca yararlandıklarını gösteriyor.

Son iki yılda merkez bankaları ons altında 1.600 dolar, 1.800 dolar ve 1.900 dolar dip fiyat seviyelerinden hızlı bir şekilde yararlanarak satın alımlar gerçekleştirdi. Merkez banka satın alımları altın varlığında boğa piyasa desteği sunuyor.

KRİTİK 25 $ TEST EDİLDİ

Gümüş bir ayda %8.12 kazanç sağladı

Güneş enerjisi endüstrisinden gelen talep, gümüşün zayıf makroekonomi ve güçlü faiz oranlarından kaynaklanan aşağı yönlü baskıya direnmesine yardımcı oldu. Çin’in güneş enerjisi üretim kapasitesi ekleme konusundaki ısrarlı çabaları, Avrupa’dan gelen talepteki düşüşün telafi edilmesine yardımcı oldu ve gümüş fiyatının, 2023’te nispeten iyi bir performans sergilemesini sağladı. Yılın son çeyreğinde devreye giren jeopolitik gerilim faktörü gümüşü ciddi bir ivme kazandırdı. Spot gümüş ons başına yaklaşık 25 dolara yükselerek temmuz sonundan bu yana görülmeyen bir seviyeye ulaştı ve Kasım ayındaki kazancı yaklaşık yüzde 8,2’ye çıkardı. Çarşamba günü itibariyle gümüş fi yatlarında yılbaşından bu yana artış yüzde 4.13 olarak gerçekleşti. Trading Economics tarafından yapılan tahminlere göre fiyatların önümüzdeki 12 içinde 26.45 dolara çıkması bekleniyor.

8.000 $ KAYIP VERDİ

Rodyum sürünün gerisinde kaldı

Değerli metaller arasında bu yıl zayıf performans gösteren emtia rodyum oldu. Gri metalin fiyatı bu yıl yüzde 60’den fazla değer kaybetti ve neredeyse ons başına 13 bin 750 seviyesinden 4.900 dolara indi. Otomotiv endüstrisinden gelen artan talebe karşın Çin cam sanayindeki nihai kullanıcıların yaptığı stok satışları rodyum üzerinde baskı yarattı. Bu yıl 8 bin dolardan fazla kayıp veren rodyum 2021 yılının Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 29.800 dolara ulaşmıştı.

%42 DÜŞÜŞ YAŞADI

Paladyum yorucu bir yıl geçirdi

Yıla 1.700 doların üzerinde başlayan paladyum vadeli işlemleri, talep kaygıları ve güçlü ABD dolarının etkisiyle ons başına 1.030 dolar civarında işlem görüyor. 2018 sonundan bu yana en düşük seviyesine gerileyen fiyatlar geçtiğimiz haftalarda 1.000 doların altına sarkmıştı. Fiyatların yılbaşından bu yana kaybı yüzde 42 civarında. Paladyum, egzoz emisyonlarını azaltma konusundaki yeteneği sayesinde elektronik ve otomotiv endüstrilerinde önemli bir rol oynamasını sağlıyor. Ancak son yıllarda platine dayalı ağır hizmet araçlarının daha fazla üretilmesi nedeniyle paladyum kullanımı giderek azalıyor. Ayrıca, otomotiv pazarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan elektrikli araçların artan payı ve küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle 2024 yılında otomobil üretiminin zayıfl ayacağına dair endişeler metale yönelik talep beklentilerini olumsuz etkiliyor.

HEDEF 1000 $'IN ÜZERİ

Platin arz açığıyla son anda toparlandı

Platin yılı inişli çıkışlı geçiren ancak 2024’ten umutlu emtia ürünleri arasında. Ons başına fiyat yılbaşından bu yana 145 dolar yani yüzde 13.72 azaldı. Platin vadeli işlemleri 10 Kasım’da ulaştığı son bir yılın en düşük seviyesi olan 839,5 dolardan toparlanarak 900 doların üzerine çıktı. Doların genel olarak zayıfl ama eğilimine girmesi ve 2023 ile 2024’te arz açığı olacağı beklentisi fiyatların toparlanmasını sağlıyor. Dünya Platin Yatırım Konseyi’ne göre, güçlü talebin zayıf arzı geride bırakması nedeniyle pazarın 2023’te 1.07 milyon ons ve gelecek yıl 353 bin ons açık vereceği tahmin ediliyor. Fed’in faizlerinin hız kesmesiyle fiyatın 2024’te 1.000 doların üzerine tırmanması bekleniyor.

Kanada’da genç altın şirketleri birleşiyor

• Altın sahası geliştirme projelerini büyütmeyi hedefl eyen iki genç Kanadalı şirket Moneta Gold ve Nighthawk Gold birleşme planları yapıyor. Moneta, Timmins, Ontario yakınlarındaki Tower altın projesini, Nighthawk ise Kuzeybatı Toprakları’ndaki Colomac altın projesini yürütecek. MergeCo adıyla faaliyetlerini yürütecek şirketin birleşmesi işlemleri 2024 başında tamamlanacak. Tower, toplam 12.8 milyon ons altın barındırıyor. Bunun ton başına 0.9 gram içerikli 149.8 milyon tonunun açık ocak yöntemiyle çıkarılabileceği belirtiliyor. 4.67 gram içerikli 802 bin ton daha çıkarılabilir. 1.09 gram içerikli 235.6 milyon ton daha rezerv bulunuyor. Colomac’ta da açık ocak veya yer altı madencilik yöntemlerine uygun çeşitli yataklar tespit edilmiştir ve bunlar toplamda yaklaşık 5.1 milyon ons altın içeriyor.

Küresel altın üreticilerinin kredi görünümü istikrarlı

• Fitch Ratings tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, küresel altın üreticilerinin 2023 sektör kredi görünümü, sağlıklı bilançolar ve azalan kapasitenin desteğiyle istikrarlı. Kuruluş, altın üreticilerinin mali durumlarının kısmen 2020’de başlayan yüksek altın fiyatları döneminin etkisiyle güçlü kaldığını belirtti. Altın fiyatlarının, kısmen jeopolitik faktörler ve kaliteli yatırım talebinin de desteğiyle, 2022’den itibaren reel faiz oranlarındaki artışa rağmen di rençli olduğunu da sözlerine ekledi. İleriye dönük olarak Fitch, altın fiyatlarının ılımlı seyredeceğini ancak 2024 ve 2025’te yüksek kalacağını öngörüyor. Kredi kuruluşu, maliyet düşürme/ üretkenlik programlarına rağmen artan maliyetler nedeniyle marjların baskı altında kalabileceği uyarısı da yapıyor.