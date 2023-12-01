Gram altında yeni rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonda düşüşe işaret ederek ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentileri kuvvetlendirmesiyle üst üste üçüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Haftanın son işlem gününde 2049 dolara kadar yükselen ons altın, saat 12.56 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 2047 dolarda hareket etti.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2060 ve 2070 dolar seviyeleri direnç, 2030 ve 2000 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamaları takip edecek. Powell'ın konuşması Türkiye saatine göre, 19.00'ya gerçekleşecek. Diğer taraftan, Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin temkinli değerlendirmeler risk iştahını törpülüyor.

Gram altın rekorunu tazeledi

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 1908 liraya taşıdı. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,81 primle 1906 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 760 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,66 düşüşle 1888 liradan tamamlamıştı.