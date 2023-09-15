Altına yönelim 10 yılın en yüksek seviyesinde

Enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağını öngören yatırımcılar, on yılı aşkın bir süredir görülmeyen seviyelerde altına yönelmeye başlıyor. Ekonomik görünüm bozuluyor ve insanlar faiz artışlarının eninde sonunda düşeceğini bekliyor. Bu, altının 2023'ün büyük bölümünde yatay işlem görmesine yol açmıştı. Bununla birlikte değerli metal, yıl bazında hala yüzde 5'in üzerinde yükselişte.

5 yılda fiyat artışı %60

Yatırım bankacılığı grubu JP Morgan, "küresel olarak işlemcilerin geçen 1 yıl içinde altın dışı emtiaların ağırlıklarını azalttığını ancak genel olarak, "sarı metale yönelimin 2012'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığı” tespitinde bulundu. Uzun vadeli altın yatırımcıları, değerli metalin son beş yılda yüzde 60'ın üzerinde değer kazanmasına yardımcı oldu.

JP Morgan’a göre yatırımcıların altına yönelimi şu anda tarihi standartlara göre oldukça yüksek görünüyor ve merkez bankası talebinde tarihi normların ötesinde yapısal bir artış olabileceği göz önüne alındığında altın konusunda iyimser olmak için nedenler var.

Bankaya göre Rusya- Ukrayna ihtilafının merkez bankalarını daha fazla altın rezervi satın almaya teşvik etmesi nedeniyle jeopolitik faktörler de altının durumuna yardımcı oluyor. Yaklaşan resesyon tehdidi hala portföye altın eklemek için bir neden olarak hizmet ediyor.

JP Morgan, "Pandemiden önce altın ETF akışları talebi izlerken, pandemiden sonra altınla en yüksek korelasyonu gösteren merkez bankası akışları oldu" diye ekliyor.

Altın hayatta kalmayı başardı

Kıymetli metalin fi yatı ABD enflasyonunun art arda ikinci ayda da arttığını gösteren verilerin Fed'i rahatsız ettiğini gösteren açıklamalara rağmen f.900 dolarlık kilit desteğin üzerinde tutundu.

Altın yatırımcısı bu hafta ABD kanadından gelen enflasyon verisini takip etti. Gelen veriye göre ABD’de ağustos ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3.7 artarken; aylık bazda artış yüzde 0.6 olarak gerçekleşti. Gelen veriler ile birlikte ekonomide yaşanan canlanmanın fi yat baskılarını yeniden alevlendirebileceği beklentilerini artırıyor. Gelen veri sonrasında gözler önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FED toplantısına çevrilmeye başlandı. Bu toplantı sonrasında Fed’in faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor fakat karar metni ile birlikte önümüzdeki dönemlere ait ipuçları aranacak. Ons altın 1.920-1930 aralığında hareketlerini sürdürürken, satışların hızlanması halinde izlenecek destek seviyeleri 1.902 ve daha aşağıda 1.893 olarak gösteriliyor. Veri akışına göre alımların gelmesi halinde 1.930’dan sonra 1.950 dolar hedefi bulunuyor.