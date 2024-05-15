Altınay Savunma (ALTNY), borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

SPK kararı ile halka arzına onay verilen Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Borsa İstanbul'a merhaba demeye hazırlanıyor.

Altınay Savunma 16 Mayıs 2024 tarihinde 8 endekse dahil olarak işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre;

* ALTINAY SAVUNMA payları, 16/05/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek,

* Aynı tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek,

* Endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 235.294.118, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacak.

* Altınay Savunmanını halka arzında toplamda 58 milyon 823 bin 530 lotun bireysel ve grup çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle pay edildi.

* Şirketin halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak açıklandı. Halka açıklık oranı yüzde 25, hisse fiyatı 32 TL'den satışa sunuldu.

* Halka arz büyüklüğü 1.8 Milyar TL, şirket toplamda 58 milyon 823 bin 530 lot dağıtımı yaptı.

* ALTNY halka arz sonuçlarına göre; yurt içi bireysel katılımcı sayısı 3 milyon 627 bin 803 olarak açıklandı.

* Altınay Savunma kişi başı 12 lot (384 TL) hisse verdi.

ALTINAY SAVUNMA XUTUM 16/05/2024

ALTINAY SAVUNMA XTUMY 16/05/2024

ALTINAY SAVUNMA XYLDZ 16/05/2024

ALTINAY SAVUNMA XHARZ 16/05/2024

ALTINAY SAVUNMA XKTUM 16/05/2024

ALTINAY SAVUNMA XUTEK 16/05/2024

ALTINAY SAVUNMA XTKJS 16/05/2024

ALTINAY SAVUNMA XSIST 16/05/2024