Altına yatırım için doğru zaman mı? Uzman isimler yanıtladı

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl mart ayında başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle, 4 Aralık 2023’te tarihi zirvesini 2148 dolara taşıdıktan sonra, dalgalı bir seyir izledi ve önceki günkü işlemlerde psikolojik seviye olan 2000 dolar sınırına kadar gerileyerek, 5 haftanın en düşüğünü gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altına paralel değer kaybetti; 3 haftanın dibine kadar geri çekildi.

Önceki gün ABD’den gelen iyi makroekonomik veri, kötü piyasa yarattı. Dolar endeksi, 13 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeyi test ederken; ABD tahvil piyasasında satış baskısı güçlendi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi kritik seviye olan yüzde 4’ün üzerine çıktı. Ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları baskılandı.

Fed’den erken faiz indirim beklentisi zayıfladı

Yeni yılın ilk günlerinden bu yana ABD’de açıklanan veriler enflasyonu desteklerken; bu durum Fed’in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağını gösteriyor. Para piyasalarında, bankanın mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklenti yılbaşında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün yüzde 60’a kadar geri çekildi.

Piyasalar, Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek toplantısını yakından takip edecek. Toplantı sonrasında verilecek mesajlarda, önümüzdeki dönem para politikasının yol haritasına ilişkin ipuçları aranacak. Açıklamaların altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Altında 2024 beklentileri

Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesiyle beraber, ons altından yılın ikinci yarısında güçlü yükselişler ve hatta yeni tarihi zirveler bekleniyor. Çoklu jeopolitik risklerin 2024’ün ana başlıklarından biri olacağı tahmin edilirken, bu durum da yeni yılda altını destekleyen diğer bir faktör olarak öne çıkıyor. Değeri ons altın ve dolar/TL’ye göre hesaplanan gram altın, bu öngörülere paralel olarak yeni rekorlar kırabilir. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin ise, orta ve uzun vade için alım fırsatı yarattığına dikkat çekiyor.

UZMANLAR EKONOMİ’YE DEĞERLENDİRDİ

Gram altında 2500 TL’li seviyeler gündeme gelebilir

■ Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, “Büyük merkez bankalarının faiz artırım döngülerinin sona erdiği ve 2024 yılında faiz indirimlerinin başlayacağı görüşüne katılmakla birlikte, piyasaların öngördüğü boyutta faiz indirimlerinden ziyade daha sınırlı bir faiz indirim süreci göreceğimizi değerlendiriyoruz. Piyasalardaki aşırıya kaçan faiz indirim iyimserliğin yılın ilk çeyreğinde normalleşmeye devam etmesiyle birlikte, ons altının önümüzdeki süreçte dalgalı bir seyirde düzeltmelerin yaşanabileceğini; ancak yılın ikinci yarısında ön plana çıkacak faiz indirimleriyle daha pozitif bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Ons altında kısa vadede 50 günlük üssel ortalama (2018 dolar) ile 2000 dolar seviyeleri güçlü destek konumunda bulunuyor. 2000 dolar altında olası kapanışlarda 1975 – 1950 dolar ve 1900 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 1900 dolara doğru olası geri çekilmelerin, orta vadeli bakış açısıyla kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kanısındayız. 2000 dolar üzerinde kalındığı sürece 2040 dolar üzerinde 2065 dolar ve 2100 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Gram altın cephesinde ise, yılın ilk çeyreğinde olası geri çekilmelerin orta – uzun vadeli bakış açısıyla alım fırsatı oluşturabileceği ve 2024 yılında ons altındaki yükselişlerin desteğiyle gram altında 2500 TL’li seviyelerin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz” olarak ifade etti.

Yılsonunda önemli kazançlar sağlanacak

■ Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, “Bu yıl ons altın üzerinde belirgin rol oynayacak temel faktör, ABD’nin para politikasının gideceği yön olacak. Dolayısıyla Fed’in faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı çok önemli. Piyasadaki iyimserliğin aksine, ben mart ayından önce bir indirim beklemiyorum. Hatta birden fazla yapılabilecek faiz indirimleri, muhtemelen yılın son dönemlerinde olacak ve dolar endeksindeki geri çekilmeyle, ons altın daha fazla yükseliş yönünde desteklenecek. Altın, yılın genelinde 2000 doların üzerinde sürekli şekilde kalıcı olmayacaktır ve 2000 doların altındaki fiyatlar yatırımcılarına alım fırsatları yaratacak” dedi. Özsoy şunları ekledi: “Gram altın açısından değerlendirme yaparsak, elinde altın bulunduranların satmasını gerektirecek bir görünüm yok ve yıl boyunca da olacağını sanmıyorum. Dolar/TL, yıllık bazda en fazla hedeflenen enflasyonun üst bantı olan yüzde 42 seviyesine kadar artacak olursa, yılsonundaki seviye 42 TL olur. Ons altının fiyatı sene sonunda, son bir aylık ortalaması olan 2049 dolarda kalsa bile, bu hesapla gram altın 2800 TL olur. Bu senaryoya göre, gram altın için bu seviyelerden yapılacak alımlar sene sonunda yine önemli kazançlar sağlayacak. Daha düşük seviyelerden almak isteyen ve bunun için bekleme riskini alan yatırımcılar, mart sonuna kadar eğer ons altın 2000 doların altını görürse, bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yine sınırlı alım fırsatları çıkabilir; ancak bu, bahsettiğim dönem kadar olmayacaktır.

Yeni alımlar için 2000 TL seviyesi aşılmalı

■ Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, “ABD piyasalarının tatilde olduğu pazartesi gününün ardından altın yeni haftaya ciddi değer kaybıyla başladı. Bunda Fed yetkilisi Christopher Waller’dan gelen şahin açıklamalarının etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu açıklamalarla birlikte, bir süredir piyasada hakim olan Fed’in Mart ayında faiz indirimlerine başlayabileceği görüşü zayıfladı ve ABD tahvil faizleri kritik olan yüzde 4 seviyesini aştı. Bu gelişmelerle birlikte, altında kısa vadede zayıf bir seyir görebiliriz; yeni alımlar için gram altında 2000 TL seviyesinin aşılması beklenebilir” şeklinde değerlendirdi.

ONS ALTIN YENİ REKORUNU 2380 DOLARA TAŞIYABİLİR

Troy Kıymetli Maden tarafından hazırlanan ‘Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri’ raporunda, yılın ikinci yarısından itibaren Fed’in başlatacağı ve genele yayılacak faiz indirimlerinin yanı sıra jeopolitik risklerdeki olası artışların etkisiyle 2024’ün; altın başta olmak üzere gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından ‘boğa piyasası’nın hâkim olacağı, pozitif bir yıl olacağına dikkat çekildi. Rezerv para olarak doların zayıflayacağı beklentisi ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme isteğinin de altına olan talebi artıracağına dikkat çekilen raporda, “Ayrıca dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin ve ikincisi olan Hindistan’da beklenen ekonomik büyümeye bağlı olarak artacak tüketim talebinin de fiyatları yukarı yönlü etkilemesini bekliyoruz. Bu beklentiler, 2024 yılında ons bazında altını 2380 dolar ile yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir. Altının 2024 yılını ise ons bazında 2190 dolar seviyelerinde kapatacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesine yer verildi. Gümüşün, altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artışın, fiyatları destekleyeceğine dikkat çekilen raporda, “2021-2023 döneminde hayal kırıklığına uğrayan gümüş yatırımcıları, 2024 yılında kayıplarını kazanca dönüştürecekler. Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artış fiyatları yukarı yönde destekleyecek. Gümüşün ons bazında 2024 yılı kapanış fiyatının 36 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz” denildi.