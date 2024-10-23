Altında yeni çıta 3 bin dolar

EVRİM KÜÇÜK

Ortadoğu'da artan gerginlik ve ABD seçimleri öncesinde yatırımcının kendini güvenceye almaya çalışmasıyla ons altın 2.750 doları aşıp yeni bir rekora ulaştı. Yüzde 31 kazançla son 45 yılın en iyi performansını sergileyen altın için bundan sonraki soru “3.000 doları hanesine yazabilecek mi?” Uzmanların cevabı ‘evet’. Ancak kimi 2024 içinde bunun mümkün olduğunu söylerken, bazıları 2025’i beklemek gerektiğini ifade ediyor.

Altını destekleyen faktörler

■ İsrail'in İran’a saldırabileceği endişesiyle yatırımcı altına koşuyor.

■ Sarı metal faiz indirimi iyimserliğinden faydalanıyor.

■ Güçlü merkez bankası alımları fiyatı artırıyor.

■ Asya ülkelerinin yaptığı fiziki alımlar kıymetli metali körüklüyor.

■ ABD’de Kasım ayındaki seçimler öncesinde artan jeopolitik riskler ve belirsizlik güvenli liman talebi yaratıyor.

■Ukrayna'da devam eden savaş ortamı makro tabloyu altın lehine etkiyor.

Takvim için farklı görüşler var

Şu ana kadar yüzde 31 kazançla bu yılın en güçlü performans gösteren emtialarından biri olan altının yeni zirveler göreceğine uzmanlar inanıyor. Hatta 3.000 dolar psikolojik sınırı uzmanlara göre kesin. Ancak takvim konusunda farklı görüşler var.

■ Saxo Bank, gerekli koşulların oluşması halinde bu yılsonundan önce sarı metalin 3.000 dolar barajına ulaşma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Bankanın Emtia Stratejisti Ole Hansen, 2025'e kadar altın için daha fazla yükseliş öngörüyor.

■ InternationalMoneyTransfer.com'da kıdemli emtia editörü Steven Kibbel, potansiyel faiz oranı indirimleri ve belirsizlik ortamında altının bu yıl 3.000 doları görebileceğini ifade ediyor.

■ UBS Yatırım Bankası’ndan Joni Teves, CNBC’de yaptığı açıklamada, yatırımcıların altında pozisyon oluşturmak için hala çok fazla alana sahip olduğunu söylüyor. Teves, 2025 yılına kadar altının ons fiyatının 3.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

■ Citi Research, altın konusunda yükseliş beklentini koruyor. Kuruluş, bu hafta yayınladığı notta, Fed'in faiz indirimleri ve fiziki ve ETF alımlarını gerekçe göstererek altın fiyatlarına ilişkin üç aylık tahminini yükselttiğini belirtti. Banka, 3 aylık altın fiyat görünümünü ons başına 2.700 dolardan 2.800 dolara yükseltirken, 6-12 aylık tahmininin ise 3.000 dolar olduğunu belirtti. HSBC, yılsonuna kadar 2.950 dolar bekliyor

■ HSBC, 2024 için ons başına ortalama tahminini 2.305 dolardan 2.395 dolara yükseltti. HSBC, önümüzdeki dönemde altının ons başına 2.350 ila 2.950 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor.

■ ING, dördüncü çeyrekte fiyatların ortalama 2.580 dolar, yıllık ortalamanın ise 2.388 dolar olacağını öngörüyor. Bankaya göre 2025 fiyatları ortalama 2.700 dolar olacak.

■ Bario Neal'ın operasyon ve finans direktörü Ruhee Rathod, ”2024'te ons başına 2.850 dolar, 2025'in başlarında 3.000 dolara potansiyeli var" diyor.

ALTIN TARİH YAZIYOR!

Altın fiyatı bu yıl neredeyse üçte bir oranından fazla arttı ve şu ana kadar 2007 yılındaki yüzde 30.9'luk performansını geride bıraktı. 2024 yılı altın tarihi bir yıl ve sarı metal fiyat performansı açısından son 45 yılın en iyi yılı olmaya hazırlanıyor.

Gümüş 40 dolar hazırlığında

Gri metal, bu yıl altından daha fazla getiri sağladı. Commerzbank'ın emtia analisti Carsten Fritsch, “Görünen o ki yatırımcılar artık gümüşü altına göre daha ucuz bir alternatif olarak görüp gri metale yöneliyorlar” diyor. Ons başına 34 doların biraz üzerindeki gümüş, neredeyse 12 yıldır hiç olmadığı kadar pahalı ve orta vadede hedefi 40 dolar olarak belirledi. Citi, gümüş fiyatlarına ilişkin 6-12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti. Londra Külçe Piyasası Derneği'nin yıllık toplantısına katılan delegeler gümüş fiyatlarının gelecek yıl ons başına 45 dolara çıkacağını tahmin etti.