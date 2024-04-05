Altında yükseliş 3’üncü evrede

Evrim KÜÇÜK

1970’lerden bu yana hareketlerine bakıldığında 1982 yılına kadar olan dönemde güçlü bir atak yaptıktan sonra 2000-2014 döneminde ikinci bir yükseliş evresinden geçen altının 2020 sonrasında yine yükseliş evresi içinde olduğu belirtiliyor.

Ons altın Fed’in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı ve merkez bankalarından gelen talebin devam etmesinin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Uzmanlara göre tarihsel hareketlerine bakıldığında altın 3’üncü güçlü yükseliş döngüsünün içinde ve fiyatların önümüzdeki aylarda daha da yükselme potansiyeli bulunuyor.

Ons altın bu hafta 2.304 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı ve şu sıralar 2.280-2.300 aralığında yatay kalmaya çalışıyor. Fiyatlarda son 1 ayda yüzde 7’den fazla artış var. Son 1 yıllık yükseliş ise 14’e yakın. Fed Başkanı Powell’ın borçlanma maliyetlerini “bu yılın bir noktasında” düşürmeye başlamanın uygun olacağına dair verdiği güvenin etkisiyle altın yatırımcı topluyor. Jeopolitik gerilimler de altını besliyor.

‘Düzeltme yaşanabilir’ uyarısı

Çıkışın hızlı olduğu ve yakın bir dönemde düzeltme yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlara göre, bugün öğleden sonra açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlar için kısa vadeli en önemli faktör. Yükselişin sürmesi halinde yukarıda 2.330 önemli bir direnç vazifesi görürken, olası satışlarda 2.237 dolar önemli bir destek.

Uzun vadede ise altında yükseliş beklentisi korunuyor. Değerli metal işlem ve analiz şirketi MKS PAMP tarafından yayınlanan raporda ons altının yükseliş trendi içinde olduğuna dikkat çekilerek fiyat beklentisi yukarı yönlü revize edildi. 1970’lerden bu yana hareketlerine bakıldığında 1982 yılına kadar olan dönemde güçlü bir atak yaptıktan sonra 2000-2014 döneminde ikinci bir yükseliş evresinden geçen altının 2020 sonrasında yine yükseliş evresi içinde olduğu belirtiliyor.

Çıkış beklentisini güçlendiren faktörler

MKS Pamp, bu yılki ortalama fiyat beklentisini 2.050 dolardan 2.200 dolara yükseltti ve arkasındaki nedenlere şöyle özetledi:

* Altın, Fed ve diğer büyük Merkez Bankalarının enflasyonu kontrol altına alma kabiliyetini gösteren bir skor tabelası gibi ve bankalar topu elinden kaçırıyor.

* Altın artık 2.000 dolarda taban oluşturmuş görünüyor. Altının 2024’te geçmiş faiz indirim döngülerinin sembolü olan boğa piyasası kazanımlarını tekrar etmesini bekliyoruz; bu da ons başına 2475 dolara, hatta yıllık taşıma maliyeti de hesaba katılırsa neredeyse ons başına 2600 dolara denk geliyor.

* Kıymetli Madenler piyasasında 200 doların üzerinde yükseliş aktif uzmanlar için önemli bir hamle olsa da ETF koşullarında 20 doların altında bir hareket gibi ve kenarda bekleyen çok varlıklı veya genel yatırımcıların kafasında minimalist bir hareket.

* Yaklaşan ABD’nin seçimlerde borç/açık konusundaki söylemler ilgi kazanıyor. Bu dolar üzerinde baskı yaratabilir ve altını destekleyebilir.