Angola ile imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile Angola arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Angola'nın başkenti Luanda'da 18 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması" hakkındaki karar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.
Anlaşma kapsamında gümrük mevzuatının uygulanması, gümrük suçlarının önlenmesi ve uluslararası ticarette arz zincirinin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.