Ankara'da simit fiyatına zam geldi
Ankara'da simit fiyatının 15 liraya çıkarıldığı duyuruldu.
Ankara'da simit fiyatı 15 lira oldu.
Simide yapılan zamla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şunları söyledi:
"Ocak ayında zam kararı alınmıştı ancak bu zam iptal edildi. Biz de bununla ilgili Danıştay'a dava açtık. 8 aydır bu süreci bekliyoruz. Bu süreçte kapanan bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Doğal gaza, elektriğe, ham maddeye, işçiye her gün zam gelirken bizim simidimizi sabitlemek akıl, mantık işi midir?" (ANKA)