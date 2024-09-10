  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara'da simit fiyatına zam geldi
Takip Et

Ankara'da simit fiyatına zam geldi

Ankara'da simit fiyatının 15 liraya çıkarıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da simit fiyatına zam geldi
Takip Et

Ankara'da simit fiyatı 15 lira oldu.

Simide yapılan zamla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şunları söyledi:

"Ocak ayında zam kararı alınmıştı ancak bu zam iptal edildi. Biz de bununla ilgili Danıştay'a dava açtık. 8 aydır bu süreci bekliyoruz. Bu süreçte kapanan bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Doğal gaza, elektriğe, ham maddeye, işçiye her gün zam gelirken bizim simidimizi sabitlemek akıl, mantık işi midir?" (ANKA)

 

Bekir Başevirgen: 784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındıBekir Başevirgen: 784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındıGündem
Türker Ateş: Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuyor, iflas dalgası tsunamiye dönüşmek üzereTürker Ateş: Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuyor, iflas dalgası tsunamiye dönüşmek üzereGündem

 

Ekonomi
FT Başyazarı Wolf: Fed‘in faiz indirmesi Türkiye’de hayatı kolaylaştıracak
"Fed‘in faiz indirmesi Türkiye’de hayatı kolaylaştıracak"
Bakan Bolat: Ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz
Bakan Bolat: Ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz
Fındık ve mısıra alternatif dikilen aronyada hasat zamanı!
Fındık ve mısıra alternatif dikilen aronyada hasat zamanı!
Ekonomistler hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinde erime üçüncü haftaya taşınıyor
Merkez Bankası rezervlerinde erime üçüncü haftaya taşınıyor
Fitch'ten Türkiye öngörüsü: 2025 enflasyonun yüksek olacağı bir dönem olmaya devam edecek
FITCH'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
İhracat birim değer endeksi temmuzda yüzde 0,9 arttı
İhracat birim değer endeksi temmuzda yüzde 0,9 arttı