Ankara'da simit fiyatına zam geldi

Ankara'da simit fiyatı 15 lira oldu.

Simide yapılan zamla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, şunları söyledi:

"Ocak ayında zam kararı alınmıştı ancak bu zam iptal edildi. Biz de bununla ilgili Danıştay'a dava açtık. 8 aydır bu süreci bekliyoruz. Bu süreçte kapanan bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Doğal gaza, elektriğe, ham maddeye, işçiye her gün zam gelirken bizim simidimizi sabitlemek akıl, mantık işi midir?" (ANKA)