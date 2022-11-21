Antalya emlak piyasası Rusların eline geçiyor

Fikri CİNOKUR-ANTALYA

Antalya’nın Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde emlakçılık ve gayrimenkul satışı yapan Rus firma sayısı her geçen gün artıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na üye 5 bin 514 yabancı sermayeli şirketin 962’si Rus sermayeli firmalardan oluşuyor ve bunların yüzde 6,5’i (63 firma) gayrimenkul sektöründe faaliyette bulunuyor. Ancak kayıt dışı emlak ve gayrimenkul işi yapanların sayısının da çok fazla olduğu belirtiliyor.

Antalya’da faaliyette bulunan bir Rus firma yetkilisi, kayıt dışı çalışanların sayısının çok fazla olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Rivierası olarak tanınan Antalya’ya yerleşen ve yaşamlarını burada sürdüren Rus vatandaşları savaştan önce zaman içinde turizmde çalışmanın yanında emlak ve gayrimenkul piyasasında da söz sahibi oldu.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası’na kayıtlı 5 bin üyeden 3 bine yakını emlak sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu üyeler arasında ise sadece 10 Rus firması Emlakçılar Odası’na üye görünüyor.

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, odaya kayıtlı 10 Rus firması olduğunu, ancak kayıt dışı çalışanların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Çağlar, sektörün her anlamda denetlenmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi gerektiğini söyledi. Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, Türkiye’de emlak ve gayrimenkul sektöründe faaliyette bulunan yabancı firmalara Türk ortaklık şartı getirilmesini önerdi.

Alanya’da bin 200’e yakın yasal emlakçı bulunduğunu belirten Erbaş, ilçede 500’ü yabancı bine yakın kayıt dışı emlakçı olduğuna dikkat çekti. Sektörde denetleme yapılmadığından yakınan Erbaş, gayrimenkul ve emlak sektöründe çalışmak isteyen yabancıların Türk firmalarla ortaklık yapma koşulu getirilmesini istedi. Erbaş, “Alanya’da inanılmaz oranda yabancı emlakçı var. Bunların büyük bölümü kayıt dışı çalışan Rus ve Ukrayna vatandaşları oluşturuyor. Yabancı emlakçıların Türk emlak şirketlerine yüzde 50 ortak olma zorunluluğu getirilmeli” dedi.

“Denetleme yapılmalı”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41. Grup (Gayrimenkul Faaliyetleri) Meclis Üyesi Mustafa Ayanoğlu, Antalya’da gayrimenkul sektöründe yabancıların da faaliyette bulunduğunu söyledi. Bu sektörde emlak ofi slerinde çalışan ve emlakçılık yapan yabancıların da bulunduğunu ifade eden Ayanoğlu, kayıt dışı emlakçı sayısının fazla olduğunu vurguladı. ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ olmayanların mutlaka denetlenmesi gerektiğini anlatan Ayanoğlu, “Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ile görüşerek emlak ve gayrimenkul sektörünün denetlenmesini talep edeceğiz. Elbette sadece Ticaret İl Müdürlüğü değil, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik İl müdürlüğü tarafından da denetim yapılmalı” diye konuştu.