Antalya’da belediye çalışanlarına yüzde 80 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 8 bin 352 işçiyi kapsayan ‘Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü’ imza töreni Cam Piramit’te gerçekleştirildi. Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk’un katılımıyla imzalandı.

"Boynumuzun borcudur"

İmza töreni öncesinde çalışanlara seslenen Başkan Muhittin Böcek, çalışanlar ile beraber olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştı:



* Bize destek olan olmayan herkesin emrinde olacağımızı söyledik. Çalışma arkadaşlarımın hiçbirini işten çıkarmadık, siyaset üstü davrandık. Antalya’mız için çivi çakan herkese teşekkür ederim. Antalya’ya hizmet eden sizlersiniz. Yeni bir döneme sizlerle beraber gireceğiz. Aynı azim ve kararlılıkla yol yürüyeceğiz."

Ücretlere yüzde 80 zam

Konuşmasında işçilere yüzde 80 zam müjdesi veren Böcek, “Personellerimizi yüksek enflasyondan mağdur etmemek için Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinde belirlenen haklara ilave olarak her artış döneminde sosyal yardım paketinde iyileştirmeler yaptık. Böylece; en düşük şirket işçileri ücreti 2023 yılı aralık ayında net 15 bin 615 TL’den net 28 bin TL’ye yükseltilerek yüzde 80 oranında artış yapıyoruz. Kadrolu işçilerimizi de kapsayan ek protokolümüzü şimdi imzalıyoruz. 23 bin 400 TL olan en düşük maaşı 40 bin TL’ye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.



Muhittin Böcek sözlerine şöyle devam etti: "ASAT şirket çalışanı kardeşlerimizin yemek yardımını en üst sınıra yükseltiyoruz. Belediye şirketimiz Antalya Ulaşım AŞ’den Antalya İnsan Kaynakları AŞ’ye geçişini yapmış bulunduğumuz otobüs şoförlerimiz ile ilgili olarak toplu sözleşme görüşmeleri süresince avans olarak verdiğimiz tutarları da mahsup etmeyeceğiz. Antalya’mız için alınteri döken tüm emekçi çalışma arkadaşlarıma yaptığımız maaş artışlarının hayırlı olmasını diliyorum. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya üretmeye devam edeceğiz."