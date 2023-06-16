'Antep’e kurulacak 7 yeni OSB yeşil sanayi için fırsat olacak'

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gaziantep Oğuzeli, Araban ve Nizip ilçelerine sanayi bölgeleri kurulmasına, mevcut sanayi bölgelerinin ise alanlarının genişlemesine karar verildi. Kente yedi OSB kazandıracak karar, memnuniyetle karşılandı. İş dünyası temsilcileri, EKONOMİ’ye yaptığı değerlendirmede yeni alanlarla birlikte kentin üretim, ihracat ve istihdamının artacağını ifade etti.

“Gaziantep’in sanayi şehri vasfını artıracak”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yeni OSB alanlarıyla Gaziantep’te üretim çeşitliliğinin artacağını söyledi. Gaziantep’in, sanayi şehri vasfını artıracağını da dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti: “Yeni alanların açılması bize biraz daha hareket alanı kazandırdı. Oğuzeli’nde kurulan Ayakkabı İhtisas OSB’yi uzun yıllardır takip ediyoruz. İlk birinci etap olarak 825 bin metrekare alan tahsis edilmişti. Biz onun da dağıtımını yaptık. Yakın zaman içerisinde Ayakkabı OSB’nin birinci etap çalışmaları altyapısıyla başlamış olacak. Yeni genişleme alanıyla ikinci etabın da çalışmalarına başlıyoruz. Bu sayede Gaziantep’te faaliyet gösteren ayakkabı-terlik sektörünün kümelenmesini sağlayacak. Bu da sektöre katma değer ve avantajlar sağlayacak” dedi.

Adnan Ünverdi, şöyle devam etti: “Yurtdışından gelen firmalar bölgeyi ziyaret ettiğinde daha çalışılabilir olduğunu yerinde görecek. Yeni alan, çalışanlarımızın sağlığı ve ulaşımı konusunda da elimizi güçlendirecektir. Havaalanı yolu üzerinde bulunan OSB’miz de şu an çok sıkışmış durumda. Orada da ek alanın sağlanmış olması rahatlattı. Bunun yanı sıra İslahiye’de ikinci alanın açılması, Nizip’te alanların genişlemesi Gaziantep’e uzun vadede kazandıracaktır.” Yeni alanların yeşil sanayi için de fırsat olduğuna dikkat çeken Ünverdi, “Yeni kurulacak OSB’lerde de buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Gaziantep üreten ve ihraç eden bir şehir. İhracatı artırmak ve gerilemesine engel olmak için kesinlikle yeşil sanayiye çok dikkat etmeliyiz. Bu OSB’ler de kurulurken bunu ön plana alacağız” şeklinde konuştu.

Mehmet Özyurt: Nizip’te hedef 1 milyar dolar

Kararnameyle 2. OSB ve Küçük Sanayi Sitesi’nin kurulacağı Nizip’te de vites yükseltildi. Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, ilçede 1994 yılından bu yana sanayi için arsa üretilemediğini söyledi. Özyurt, “Bölgemizde yaklaşık 4,5 milyon zeytin ağacı var. Zeytin koruma yasasından dolayı da müteşebbis olan yerli halkı sanayi parseline ulaşmakta zorluk çekiyordu. Alınan kararla iki OSB 6,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak. Yaklaşık 300 hektarlık da Küçük Sanayi Sitesi için bir alan açıldı. Kurulacak yeni sanayi alanları ile Nizip yeşil sanayiyi de başlangıç aşamasında sağlayacak. Daha çabuk adapte olacak, sıfırdan kurulacağı için de elimiz daha güçlü olacak. Bu sayede üretim, ihracat ve istihdam noktasında ülkemize çok büyük katkılar sağlayacağız. İhracatçı sayımız da artıyor. Ticaret hacmimiz geçen yıl 400 milyon dolardı. Yeni alanlarla birlikte kısa vadede 700 milyon dolarlık ticaret hacmine, orta vadede de 1 milyar doları hedefl iyoruz” diye konuştu.