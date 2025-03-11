Apartman ve sitelere elektrikli araç düzenlemesi! Zorunluluk kalktı

Geçen yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valiliklere ortak kullanım alanlarında şarj cihazı kurulumu ile ilgili düzenlemeleri kolaylaştıran bir yazı göndermişti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde önemli bir güncelleme gerçekleşti. Yönetmeliğin 59. maddesine eklenen yeni ibare ile, ortak alanlarda şarj cihazı kurulumu için artık yapı ruhsatı alınması gerekmeyecek. Bu değişiklik, şarj altyapısının daha da yaygınlaşmasına olanak tanıyacak.

Şarj cihazı kurulumu önemli ölçüde kolaylaşacak

Bu düzenleme ile apartman ve sitelerde şarj cihazı kurulumu önemli ölçüde kolaylaşacak. Artık, cihaz kurulumu için kat maliklerinin 4/5'inin değil, yarısından fazlasının onayı alınması yeterli olacak.

Müstakil evlerde kurulum serbest

Kendine ait park alanı bulunan ev sahiplerinin şarj cihazı kurulumları ise diğer alanları etkilemiyorsa tamamen kendi tasarrufunda olacak. Bakanlık yetkilileri, evde şarjın sıradan bir prizle bile mümkün olduğunu ve her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını vurguluyor.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı" ibaresi eklenmiştir.