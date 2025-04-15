Araç kiralama şirketi Hertz duyurdu: Müşteri bilgilerimiz çalındı

Araç kiralama şirketi Hertz Global, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kullanıcılarının verilerinin bir tedarikçisiyle ilgili bir ihlalde çalındığını doğruladı. Hertz, olayın kişisel verileri etkileyebileceğini belirtti.

Aslında şubat ayında data sızıntısını doğrulayan Hertz, yaptığı incelemelerin ardından çalınan verilerin kapsamını netleştirmiş oldu. Rapor, oldukça hassas bilgilerin hackerların eline geçtiğini gösterdi.

Şirket, dosya transfer hizmetleri sağlayan bir tedarikçi olan Cleo Communications'ın 2024 Ekim ve Aralık aylarında platformundaki sıfır gün güvenlik açıklarından (zero-day vulnerabilities) yararlanan bilgisayar korsanlarının bazı müşteri bilgilerine erişmiş olabileceğini duyurdu. Hertz, web sitesindeki bir bildirimde, etkilenen verilerin müşterilerin iletişim, kredi kartı ve sürücü ehliyeti bilgilerini içerebileceğini, küçük bir kısmının sosyal güvenlik veya pasaport bilgilerinin de etkilenebileceğini ekledi.

Şirket Reuters'e yaptığı açıklamada, "Adli soruşturmamız, Hertz'in kendi ağının bu olaydan etkilendiğine dair herhangi bir kanıt bulamadı" dedi.

Şirket, kişisel bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kötüye kullanıldığına dair herhangi bir olaydan haberdar olmadığını belirtti.

İşte Hertz'in çalındığını kabul ettiği veriler:

Müşteri isimleri, iletişim bilgileri, doğum tarihleri, kredi kartı bilgileri, sürücü ehliyeti bilgileri ve işçi tazminatı talepleriyle ilgili bilgiler. Çok az sayıda kişinin sosyal güvenlik veya diğer devlet kimlik numaraları, pasaport bilgileri, Medicare veya Medicaid kimliği (işçi tazminatı talepleriyle ilişkili) veya araç kazası talepleriyle ilişkili yaralanma ile ilgili bilgileri.