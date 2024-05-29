Araç muayenede imtiyaz süresi doluyor, yeni ihale yapılacak

ANKARA (EKONOMİ)- 2005 yılında özelleştirme ihalesi yapılan ve 20 yıllığına TÜVTÜRK’e devredilen araç muayene hizmetleri imtiyazına ilişkin süre 2027 yılında dolacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı araç muayene hizmetleri için yeni bir ihale yapacak.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027’ye kadar tamamlanacak.

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine ilişkin ihale 2005 yılında tamamlanmış, açılan davalar sebebiyle teslim 2007 yılına kalmıştı. İhaleyi 613,6 milyon dolarla kazanan şirket, peşin ödeme indiriminden yararlanarak 552 milyon dolarlık ödemeyle istasyonları devralmıştı.