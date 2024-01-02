Arzum'da yeni İcra Kurulu Başkanı Arif Emre Ünal oldu

Arzum açıklamasına göre, Arzum Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Arif Emre Ünal, 1 Ocak 2024 itibarıyla kendi görev ve sorumluluklarının yanı sıra İcra Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenecek. Diğer genel müdürler de sorumlu oldukları alanlarda görevlerine devam edecek. Buna göre, Ünal'ın görevi devraldığı Arda Altınok Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür, Serhan Giray ise Ticaretten Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmaya devam edecek.

Açıklamaya göre, Arzum'un uyguladığı Co-CEO Yönetim Sistemi, uluslararası şirketler tarafından uygulanan ve dünyada başarılı örnekleri olan bir sistem olarak biliniyor.

Co-CEO yönetim sistemi kapsamında yöneticiler arasındaki iletişimi ve sinerjiyi artırma, ortak çalışma kültürü oluşturma hedefiyle farklı birimleri birleştirerek üç ana birim oluşturan Arzum, böylelikle karar alma süreçlerine çeviklik ve hız kazandırdı. Arzum’un globalleşme ve dünya markası olma hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan sistem, Arzum’un yurt içi ve yurt dışı pazarlarda öne çıkmasını da sağladı.

Arif Emre Ünal hakkında

2002 yıllında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Arif Emre Ünal, 2002-2005 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi aldı. 2014-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi MBA Programı’nı Onur Derecesi ile tamamladı. 2005 ila 2010 yılları arasında Arkas Holding’de Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenen Ünal, 2010 ila 2012 yılları arasında McCann Worldgroup İstanbul’da Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yaptı.

2012 yılından bu yana Arzum’da çeşitli roller üstlenen Arif Emre Ünal, Ocak 2023 itibarıyla Arzum Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.