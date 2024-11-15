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ASELSAN'dan 16,6 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik 16 milyon 632 bin euro değerinde bir satış sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 16,6 milyon euroluk satış sözleşmesi
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16 milyon 632 bin euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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