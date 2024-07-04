Asgari ücret ara zam 2024: Asgari ücrete ne kadar zam geldi, Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücret ara zam 2024, enflasyon rakamlarının artması ve kira zam oranının yeniden belirlenmesinin ardından gündemdeki yerini koruyor. Alım gücünün düşmesi ve üzerine bir de ÖTV zammının gelmesiyle birlikte asgari ücretli de Temmuz ara zam gelmesini bekliyordu. Bu noktada 6,5 milyon asgari ücretli, "Temmuz ayında asgari ücrete zam geldi mi, asgari ücrete ara zam var mı" gibi sorular masaya yatırılıyor. İşte 2024 asgari ücret zam oranları ile ilgili ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024

Son yapılan asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet yetkilileri 1 kez asgari ücret zammı konusunda anlaşmışlardı. Normalde yüzde 30 - 35 olması beklenen zam da yüzde 50 yapılmıştı. Ancak enflasyon nedeniyle fiyatların yerinde durmaması nedeniyle asgari ücretlinin ara zam beklentisi oluştu.

Hali hazrda asgari ücrete ara zam gibi bir konu gündemde bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Memur, memur emeklisi ve emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranlarna göre gelen zamlardan sonra en düşük memur maaşı 39.177 TL olurken asgari ücretlinin ara zam beklentisi oluştu. Hali hazırda 17.002 TL alan çalışan, enflasyon karşısında bu ücretin yeterli olmadığını söylüyor.

Normal şartlarda yılda iki kez yapılan asgari ücret zam toplantısı geçtiğimiz yıl bir kez yapılmış zam oranı ise yükseltilmişti. Asgari ücrete gelen zam yüzde 50'yi bulmuştu. Fakat enflasyon ve alım gücü gibi nedenler asgari ücretlinin de elini kolunu bağladı.

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, bir ülkede çalışanların yaşam standartlarını korumak amacıyla devlet tarafından belirlenen en düşük maaştır. Bu ücret, işçi ve işveren temsilcilerinin, sendikaların, hükümet yetkililerinin ve diğer ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen müzakereler sonucunda belirlenir. Belirleme sürecinde, ülkenin ekonomik durumu, enflasyon oranları, yaşam maliyetleri, işsizlik oranları ve genel ücret seviyeleri gibi faktörler dikkate alınır. Amaç, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelir elde etmelerini sağlarken, işverenlerin de sürdürülebilir bir maliyetle faaliyet göstermelerine olanak tanımaktır.