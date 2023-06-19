Asgari ücret ve faizde kader haftası

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA GÜNLÜĞÜ

Milyonlarca çalışan ve çok sayıda işvereni doğrudan, Türkiye’nin geri kalan kısmını ise bir şekilde etkileyen asgari ücret, bu hafta içinde netleşecek. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için haftanın ilk toplantısı bugün yapılacak. İhtiyaç olursa hafta içinde ikinci toplantı gerçekleştirilecek ve asgari ücret karara bağlanacak. Yeni asgari ücretin kamuoyuna duyurulmasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor.

Asgari ücrette kendisini 11 bin liraya yakın veya bir miktar üzerindeki seviyeye hazırlamış olan iş dünyası, Haziran ayında son kez faydalandığı asgari ücret desteğinin yeni dönemde de artırılarak devamını talep ediyor. Asgari ücretin tam mutabakatla kabul edilmesinin, bu talebin hayata geçirilip geçirilmemesine bağlı olduğu vurgulanıyor. Haftanın önemli ikinci toplantısı ise AK Parti’nin Çarşamba günü yapılacak grup toplantısı olacak. Bu toplantıda da Erdoğan’ın dış siyaset yanı sıra ekonomiye yönelik önemli mesajlar vereceği kaydediliyor.

Önümüzdeki dönemde izlenecek para politikasının temel ipuçlarını ise 22 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında göreceğiz. Bu toplantı aynı zamanda Mehmet Şimşek ve içlerinde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da bulunduğu ekibinin ilk sınavı olacak.

Bu toplantıda alınacak faiz kararı yanı sıra Para Politikası Kurulu’nun eş zamanlı yayınlanacak özel değerlendirmesi ile takip eden hafta yayınlanacak genel değerlendirmesi de, Türkiye Ekonomisi Modelinin evrilip evrilmeyeceğini veya ne yönde evrileceğini gösterecek.

Kısacası 19 Haziran haftası, ekonomide yeni dönem için çok belirleyici olacak, kafalardaki soru işaretlerinin önemli bir kısmı giderilecek.