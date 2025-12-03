DİSK-AR hesapladı: Asgari ücretli enflasyon karşısında eridi!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), kasım ayına ilişkin enflasyon bültenini yayımladı.

Bültende, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri eleştirilerek, “TÜİK aylık enflasyonu yüzde 0,87 olarak ilan etti. Bu durum, ücret artış döneminde işçilerin, emeklilerin ve memurların daha düşük zam almasına yol açacak. TÜİK, çalışanların ekmeğiyle oynamayı sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı. Enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediği hatırlatılan DİSK-AR bülteninde, enflasyonun farklı toplumsal sınıf ve kesimler üzerinde farklı etkileleri olduğu aktarıldı.

"Asgari ücretlinin 11 aylık kaybı 6 bin 574 TL oldu"

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybına da yer verilen bültende, "Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. Yılın 11. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 574 TL oldu" denildi.

Gıda fiyatları ortalama artışın çok üzerinde, dar gelirli daha fazla zorlanıyor

Gıda fiyatlarının, ortalama fiyatlardan daha hızla artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekilen bültende, TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatların 34,8 kat, gıda fiyatlarının ise 48,3 kat arttığı kaydedildi.

DİSK-AR, uzun dönemde gıda fiyatlarının genel ortalamadan çok artmasının ise gıda harcaması yüksek olan düşük gelir gruplarının geçim sıkıntısının artmasına yol açtığını belirtti.

DİSK-AR verilerine göre, en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 oldu. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8’de kaldı.