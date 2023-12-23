Asgari ücrette gözler yeni haftada... Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte son tahminler...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bakan Işıkhan son açıklamasında, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

Asgari ücrete tek zam mı yapılacak?

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" açıklaması yapmıştı.

Asgari ücrete zam senaryoları

Asgari ücret yüzde 35’lik zam halinde 2024 asgari ücret 15 bin 392 lira olarak uygulanacak. Asgari ücrete yüzde 40’lık zam olduğu takdirde asgari ücret 2024’te 15 bin 962 lira olacak. Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira, yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira ve yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olarak uygulanacak.