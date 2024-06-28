ASO 2. OSB, Yeşil OSB Belgesine hak kazandı.

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2.OSB) Gümüş Seviye Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgesi almaya hak kazandı. Türkiye’nin ve dünyanın yeşil organize sanayi bölgeleri arasında yerini alan ASO 2.OSB’nin katılımcıları artık, dünya pazarlarında çok daha rahat söz sahibi olabilecekler. Toplamda, 40 performans göstergesinin yerine getirilmesiyle alınan ve sürdürülebilir ekonominin en önemli kurumlarından biri olan yeşil OSB’ler arasında yerini alan ASO 2. OSB, dünya ile yarışıyor.

Bütün performans göstergelerini karşılayarak, yeşil OSB olmaya hak kazanan ASO 2. OSB için OSBÜK Genel Kurul’unda özel bir tören düzenlendi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin’in de katıldığı törende, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO 2. OSB Yeşil OSB Belgesi’ni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı.

Yeşil OSB olarak çalışmalarına devam edecek olan bölge sanayicileri; kaynak yönetimi ve atık azaltmadan enerji verimliliğine, iyi üretim uygulamalarından yenilenebilir enerji kullanımına kadar tüm faaliyetlerine çevresel kriterleri entegre edecekler. Bu sayede hem Türkiye çevre politikaları doğrultusunda üretim yapacaklar hem de özellikle Avrupa pazarlarında paylarını artırabilecekler.

“Mutluyuz gururluyuz”

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Yeşil OSB sisteminin Türkiye’deki sanayi bölgelerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda uluslararası standartlara ulaştırmak olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “İklim değişikliği, dünyanın karşı karşıya olduğu ve çözüm üretilmesi gereken en acil sorunlardan biridir. Bu nedenle endüstriler, verimliliği ve karlılığı en üst düzeye çıkarırken ekolojik ayak izlerini azaltmaya giderek daha fazla odaklanmaya başlamıştır. Yeşil OSB’ler bu bağlamda, çok büyük öneme sahiptir. Çünkü bu bölgelerde doğal çevre ile uyum içinde faaliyet gösteren işletmeler ekonomik büyümeyi desteklemekte ve sosyal refahı teşvik etmektedirler. ASO 2. OSB artık yeşil bir OSB olarak sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olarak yoluna devam edecektir. Aynı zamanda, bölge sanayicilerinin dünya pazarlarında yer almaları ve yerlerini güçlendirmeleri çok daha kolay hale gelecektir. Bu açıdan hem mutlu hem de gururluyuz. Yeşil sanayi hedefi doğrultusunda gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”