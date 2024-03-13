ASO, Ankara Kalkınma Ajansı ve TTGV yeşil dönüşümde işbirliği yapacak

ANKARA (EKONOMİ)- KOBİ’lerin yeşil dönüşümünde yol haritasını belirlemek üzere Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara Sanayi Odası, Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğinde düzenlenen “Eko-Üretim Dönüşüm Programı” bilgilendirme toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni ASO’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cansız, iklim değişikliğinin bir çevre sorunu ya da ekonomi ve ticaret politikasının önemli bileşeni olmasının ötesinde insan varlığının mevcudiyetini devam ettirebilme sorunu olduğunu söyledi. Cansız dünya ticaretinde varlığın sürdürülebilmesi ve ihracata devam edilebilmesinin yeşile bakış açısıyla paralellik arz ettiğini bildirdi.

Türkiye’nin yeşil dönüşümü ıskalama şansının olmadığını belirten Mehmet Cansız, "Geç kalmak daha maliyetli bir durum. Diğer taraftan, imalatın sürdürülebilirlik çerçevesindeki dönüşümü yasal zemin, teknik ve mali destek gerektirmektedir" diye konuştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Emine Doğrukök, dönüşüm süreçlerinin doğru yönlendirilmesinin önemine işaret ederken, Ankara Kalkınma Ajansı olarak Yeşil Yaka Programı’na büyük önem verdiklerini aktardı.

TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz de Vakıf olarak 30 yılı aşkın süredir Türkiye’deki özel sektörün uluslararası rekabetçiliğini arttırmak için öncül ve özgün programlar yürüttüklerini söyledi. Özgürbüz 2023 itibarıyla rotalarını iklim teknolojilerine çevirdiklerini vurgularken, şirketlerin farkındalık ve kaynak eksikliği ihtiyacına çözüm bulmayı hedeflediklerinden bahsetti.