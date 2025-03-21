ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye 2050’de su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Endüstriyel su tüketimindeki artışın yakın gelecekte Türkiye için ciddi bir sorun olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Seyit Ardıç, “Başta yoğun su tüketen sektörler olmak üzere endüstriyel su verimliliğini esas alan uygulamaların hayata geçirilmesi önem taşıyor” dedi.

“Endüstriyel su tüketimi azaltılmalı”

Türkiye’nin kişi başına düşen 1313 m3 su miktarıyla su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Ardıç, 2050 yılında bunun 1000 m3’ün altına düşmesiyle su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine girmesinin beklendiğine dikkat çekti. Bu verilerin Türkiye’nin acil önlem alması gerektirdiğini gösterdiğini söyleyen Ardıç, kaybedilen su miktarının en yüksek olduğu sektörlerin; gıda, tekstil ve metalik olmayan mineral imalatı olduğunu belirtti.

Endüstriyel su tüketiminin azaltılması için yapılması gerekenlere ilişkin örnekler veren Seyit Ardıç bunlar arasında; temizlikte basınçlı sistemlerin kullanılması, arıtılmış suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadının değerlendirilmesi gibi önerileri sıraladı.

ASO’nun su verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarından bahseden Ardıç ASO 2. Ve 3. OSB’nin endüstriyel su verimliliği faaliyetlerine başladığını, yağmur suyu hasadı projeleri geliştirdiğini söyledi.

“Gelecek için sürdürülebilir üretim anlayışındayız”

Egemenliğin yolunun su, gıda ve enerji bağımsızlığından geçtiğini ifade eden Seyit Ardıç,

“Sanayi sektörü olarak endüstriyel su verimliliğine yönelik attığımız ve atacağımız adımlarla ülkemizin su kıtlığının azaltmasında gerekli irade ve sorumluluğu aldığımızı ve almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Egemenliğin yolu ‘su, gıda ve enerjinin’ bağımsızlığından geçiyor. Gelecek için sürdürebilir üretim anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.