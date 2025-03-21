  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye 2050’de su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek
Takip Et

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye 2050’de su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Ankara Sanayi Odası yayın organı ASOMEDYA dergisinde “İklim Değişikliği Perspektifinden Endüstriyel Su Verimliliği” başlıklı bir makale kaleme aldı. Ardıç egemenliğin yolunun su, gıda ve enerji bağımsızlığından geçtiğini söyledi.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye 2050’de su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek
Takip Et

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Endüstriyel su tüketimindeki artışın yakın gelecekte Türkiye için ciddi bir sorun olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Seyit Ardıç, “Başta yoğun su tüketen sektörler olmak üzere endüstriyel su verimliliğini esas alan uygulamaların hayata geçirilmesi önem taşıyor” dedi.

“Endüstriyel su tüketimi azaltılmalı”

Türkiye’nin kişi başına düşen 1313 m3 su miktarıyla su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Ardıç, 2050 yılında bunun 1000 m3’ün altına düşmesiyle su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine girmesinin beklendiğine dikkat çekti. Bu verilerin Türkiye’nin acil önlem alması gerektirdiğini gösterdiğini söyleyen Ardıç, kaybedilen su miktarının en yüksek olduğu sektörlerin; gıda, tekstil ve metalik olmayan mineral imalatı olduğunu belirtti.

Endüstriyel su tüketiminin azaltılması için yapılması gerekenlere ilişkin örnekler veren Seyit Ardıç bunlar arasında; temizlikte basınçlı sistemlerin kullanılması, arıtılmış suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadının değerlendirilmesi gibi önerileri sıraladı.

ASO’nun su verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarından bahseden Ardıç ASO 2. Ve 3. OSB’nin endüstriyel su verimliliği faaliyetlerine başladığını, yağmur suyu hasadı projeleri geliştirdiğini söyledi.

“Gelecek için sürdürülebilir üretim anlayışındayız”

Egemenliğin yolunun su, gıda ve enerji bağımsızlığından geçtiğini ifade eden Seyit Ardıç,

“Sanayi sektörü olarak endüstriyel su verimliliğine yönelik attığımız ve atacağımız adımlarla ülkemizin su kıtlığının azaltmasında gerekli irade ve sorumluluğu aldığımızı ve almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Egemenliğin yolu ‘su, gıda ve enerjinin’ bağımsızlığından geçiyor. Gelecek için sürdürebilir üretim anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BM Özel Raportörü Albanese, Filistin'e destek çağrısında bulunduBM Özel Raportörü Albanese, Filistin'e destek çağrısında bulunduDünya

 

ERKOSB Türkiye’nin En Büyük 12. OSB’si Oldu!ERKOSB Türkiye’nin En Büyük 12. OSB’si Oldu!Şehirler

 

Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat: 52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi belirledik
52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi belirledik
Türkiye'nin Portekiz'e ihracatı rekor kırdı
Türkiye'nin Portekiz'e ihracatı rekor kırdı
SON DAKİKA... Emeklilerin bayram ikramiyesi artışı haftaya kaldı
Emekli bayram ikramiyesi zammı haftaya kaldı
Sürücülere kritik uyarı: Bayram tatilinde araç bakımı yapmadan yola çıkmayın
Sürücülere kritik uyarı: Bayram tatilinde araç bakımı yapmadan yola çıkmayın
TCMB’nin hamlelerine uzman yorumu: Yatırımcılar TL’de temkinli kalabilir
TCMB’nin hamlelerine uzman yorumu: Yatırımcılar TL’de temkinli kalabilir
Tarladan tezgaha marul fiyatlarında uçurum! Üreticide 5, markette 30 TL
Tarladan tezgaha marul fiyatlarında uçurum! Üreticide 5, markette 30 TL