ERKOSB Türkiye’nin En Büyük 12. OSB’si Oldu!

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş sanayisinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erkenez Organize Sanayi Bölgesi (ERKOSB), 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2025 yılı projelerini planlamak amacıyla Müteşebbis Heyet Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında yapılan toplantıda, sanayinin sürdürülebilir büyümesi ve çevre dostu yatırımlar ön plana çıktı.

Aksu Çayı’na Arıtma Tesisi Geliyor

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Aksu Çayı’na yapılması planlanan arıtma tesisi oldu. Vali Ünlüer, bu projenin Kahramanmaraş için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, temelinin bir an önce atılması ve tesisin 2025 yılında faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti.

ERKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul ise çevreyi koruma odaklı projelerin sanayinin geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.

ERKOSB’nin Sanayi Vizyonu

Genç iş insanı İsmail Kurtul’un yönetiminde büyük bir dönüşüm yaşayan ERKOSB, çarpık sanayileşmeye son vermeyi ve çevreye duyarlı, planlı bir sanayi alanı oluşturmayı hedefliyor.

1.404,74 hektarlık alana sahip olan ERKOSB, Türkiye’nin en büyük 12. organize sanayi bölgesi konumunda bulunuyor. 748 imar planı revize edilebilen parsel ve 200 sanayi firmasını bünyesinde barındıran bölge, 34.000 kişiye istihdam sağlıyor.

Atık Su Yönetimi ve Geri Dönüşüm Projesi

ERKOSB’nin en öncelikli projelerinden biri, bölgedeki işletmelerin atık su arıtma süreçlerini iyileştirmek ve sanayinin çevresel etkilerini minimize etmek. Başkan Kurtul, Aksu Çayı’na dökülen kimyasal atıkların önüne geçmek için ilk etapta atık suyun %35’ini geri kazanmayı planladıklarını, ilerleyen yıllarda bu oranı %80’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Teknoloji odaklı bu çevre yatırımı ile bölgedeki ekolojik dengenin korunması amaçlanıyor.

Yeni OSB Yerleşkesi Yolda

Sanayi altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, Adana yolu üzerinde 75 dönümlük bir alana yeni bir OSB yerleşkesi kurulması planlanıyor. Bu yerleşkede Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne ait bir teknokent ve Ticaret Odası için büyük bir konferans salonu yer alacak. Proje, sanayi ile akademiyi bir araya getirerek bölgedeki inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bölgede 600 MW üretim gücüne sahip sanayi tesisleri yer alırken, sanayiciler enerji verimliliği projelerine yöneliyor. Yeşil enerji yatırımları ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler, ERKOSB’nin gelecek vizyonunda önemli bir yer tutuyor.

ERKOSB’nin müteşebbis heyetinde 1. Başkanlığı Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Başkanlığı ise iş insanı Hikmet Gümüşer yürütüyor. Bölgeye yapılan yeni yatırımlar ve planlanan projeler, Kahramanmaraş sanayisinin daha düzenli, çevreci ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.