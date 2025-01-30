ASO/Ardıç: “Tasarruf, harcamadan yapılmalı”

MEHMET KAYA / ANKARA

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, kamunun faiz dışı harcamalarındaki artışın enflasyon hedefinin üzerinde olmasının, enflasyonla mücadelenin zamana yayılmasına neden olacağını söyledi. Ardıç, tasarrufun harcama kalemi yerine yatırımlarda yapılmasının ülkenin rekabet gücünün azalmasına yol açacağını ifade etti.

ASO’nun yılın ilk meclis toplantısı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleşti. Toplantıdaki konuşmasına Bolu’daki yangın faciasıyla başlayan Seyit Ardıç, ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle bir kez daha çok ağır bedel ödendiğini belirterek, en büyük temennilerinin sorumluların hak ettikleri cezaları alması olduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin sancılı bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizen Ardıç, Trump’ın tahmin edilemeyen politikalarıyla, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde sıkıntıların nasıl aşılacağının belli olmamasının etkili olduğunu ifade etti. Trump’ın Avrupa ile olan 200 milyar dolarlık ticaret açığını kapatmak için uygulayacağı politikaların, bölge ekonomisini daha zor duruma düşüreceğini bildiren Ardıç, buna karşılık Çin’e uygulanacak yaptırımların yeni tedarikçiler ortaya çıkarabileceğini, bunun da Türkiye açısından fırsat yaratabileceğini anlattı. Faiz indirim sürecinin en kısa sürede ticari kredi faiz oranlarına da yansıması beklentisinde olduklarını ifade eden Seyit Ardıç, yüksek enflasyonun 2025’te de en önemli gündem maddesi olmayı sürdüreceğini kaydetti. 19 aydır yürütülen dezenfl asyon politikalarına rağmen enflasyonun halen yüksek seyrettiğini vurgulayan Ardıç, enflasyon hedefi yüzde 21 iken faiz dışı bütçe harcamalarındaki yüzde 34,4’lük artışın enflasyonla mücadelenin zamana yayılmasına neden olacağına vurgu yaptı. Ardıç, “Diğer taraftan, kamuda tasarrufun cari harcamalar yerine üretim ve rekabet için temel belirleyiciler olan yatırım kalemlerinde yapılması, ülkemizin rekabet gücünü azaltacaktır” dedi.

Enflasyonla mücadelenin en önemli faktörlerinden birisinin hedeflerin tutarlılığı olduğunu bildiren Seyit Ardıç, yıllardır açıklanan yüzde 5’lik hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu ve hangi sanayicinin planını bu hedefe göre yaptığını sordu. Bakan Mehmet Şimşek’in yüksek köprü zamlarının enflasyon sepetinde bulunmadığına ilişkin açıklamasını hatırlatan Ardıç, hedefin üzerinde yapılan artışın enflasyon ataletinin kırılmamasına neden olduğunu aktardı Ardıç, para politikasındaki rasyonel adımlara rağmen; tarım, gıda, hukuk, eğitim ve barınma gibi alanlarda reform politikalarının uygulamaya konulmamasının makroekonomik istikrar hedefinden uzaklaştırdığına dikkat çekti.

“Savunma sanayisinin Ankara’ya katkısı artarak devam ediyor”

Uluslararası boyut kazanan savunma sanayinin teknolojik dönüşümü sürüklemek için verimlilik odaklı çalışmayı önceliğine alması gerektiğini belirten Ardıç, Ankara’nın savunma sanayinde üretilen yüksek teknoloji çıktılarının temel girdisi olan Ar-Ge harcamasında ilk sırada yer aldığını, sektörün Ankara’ya katkısının artarak devam edeceğini söyledi.

Savunma sanayinin 2030 yılına kadar 23 milyar dolar ciro ve 10,7 milyar dolar ihracata ulaşacağı yönündeki tahminini paylaşan Ardıç, ASO’nun “Ankara Teknoloji Üssü” projesinin bu noktada önemli işlevi olacağını ifade etti. Savunma sanayine tedarikçilik yapan firmaların hak edişler konusunda gecikme yaşadıklarını dile getirdiklerine dikkat çeken Ardıç, “Çoğu KOBİ niteliğinde olan bu firmalarımızın, kredi faizlerinin yüksek ve erişimin zor olduğu bu dönemde tahsilatlarında gecikme yaşaması, finansman yüklerini arttırmaktadır. Sözleşmede belirtilen ödeme takvimine uyulması firmalarımızı rahatlatacaktır” diye konuştu.