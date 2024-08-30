ATO Başkanı Baran: Süreklilik arz edecek daralma beklemiyoruz

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Ağustos ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Gürsel Baran, resesyon için birbirini takip eden iki çeyrekte daralma olması gerektiğinin altını çizerek, süreklilik arz edecek bir daralma beklemediklerini bildirdi.

Son dönemde durgunluk, daralma, stagflasyon gibi kavramların çok kullanıldığını ve karamsar bir tablo çizilmeye çalışıldığını belirten Gürsel Baran, ilk çeyrekte yüzde 5.7’lik büyüme ile aralıksız 15 çeyrektir büyüme performansı gösterildiğini hatırlattı.

Resesyondan bahsedilebilmesi için takip eden iki çeyrekte daralma olması gerektiğini ifade eden Baran, “Bu yılın ikinci çeyreğinde nispeten düşük bir büyüme beklense de, süreklilik arz edecek ciddi bir durgunluk ya da daralma beklemiyoruz” dedi.

Enflasyonun yüzde 42 seviyesinde gerçekleşmesi halinde de hedefin tutacağını ifade eden Baran, “Merkez Bankamız, tek haneli enflasyona ancak 2026 sonunda ulaşılacağını öngörüyor. Söz konusu hedeflerin tutturulabilmesi için sıkı para politikasından ödün verilmeyeceği net bir şekilde anlaşılıyor. Tek haneli faiz oranlarıyla kullanılan finansmanı, orta vadede tekrar bulabilmek mümkün gözükmüyor” şeklinde konuştu.

İş dünyasının gerçekçi değerlendirmeler yaparak faaliyetlerini planlaması gerektiğini vurgulayan Baran, yüksek oranda şirket dışı kaynaklara bağlı projelerden kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Baran, ekonomiye duyulan güveni korurken, öz kaynakların tercih edilmesi gerektiğini belirtirken, “İşletmelerimizde sadece makul borçların altına girmeli ve mümkün olan tüm tasarruf tedbirlerini kendi şirketlerimizde uygulamalıyız. Ticari ortaklıklar için kendi aramızda iş birliği fırsatları oluşturmalı, zorluklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.