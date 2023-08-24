ATO'dan, uluslararası başarı sağlayan Türk müteahhitlere tebrik

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası arenada boy gösteren Türk müteahhitlerin başarılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi" listesinde Çin'den sonra ikinci sıraya Türkiye'nin adını yazdıran 42 firmadan 25'i ile "Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşaviri" listesinde yer alan 6 Türk teknik müşavirlik firmasından 4'ünün Ankara merkezli olduğuna dikkati çeken Baran, "Uluslararası başarılara imza atan firmalarımız, Ankara'nın siyasetin yanı sıra ekonominin de başkenti olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Türk müteahhitlerinin 51 yılda 133 ülkede 479 milyar dolarlık 12 bine yakın proje üstlendiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Dünya çapında başarıyla ortaya koydukları iş yapma kabiliyetleriyle bayrağımızı dalgalandıran, gerçekleştirdikleri hizmet ihracatıyla ekonomimize döviz kazandıran ve istihdam sağlayan firmalarımızı yürekten kutluyorum. Firmalarımız yürüttükleri faaliyetlerle proje inşa etmenin yanı sıra ülkemizin geleceğinin de inşasına katkı sağlıyor."