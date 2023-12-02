ATO’nun ‘ATONET’ uygulamasına ödül

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ‘ATONET Üye Hizmet Platformu’ dijitalleşme kategorisinde ödül aldı. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uygulama, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfının düzenlediği programda ödüle layık görüldü.

Ödüle ilişkin konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, uygulamayla alınan ödüllerin tüm Oda yönetimi ve personelinin çalışma azmini ve motivasyonunu artırdığını belirtti.

Baran, son 5 yılda dijitalleşme çalışmalarına hız verdiklerine dikkati çekerek, "Geçen yıl mayıs ayında kullanıma sunduğumuz uygulamanın kullanıcı sayısı, 1 Aralık itibarıyla 161 bindir. Bu sayı, ATO'nun ihtiyaç olan bir hizmeti ürettiğinin, üyelerinin de bu hizmetten faydalandığının ispatıdır. Yani doğru iş yapmanın en iyi örneğidir." ifadelerini kullandı.

ATONET'in e-Devlet'ten mobil araçlarla ulaşılabilen ilk uygulama olduğuna dikkati çeken Proje Koordinatörü Adem Ali Yılmaz da uygulamanın hem dünya çapında hem de Türkiye'de ödüle layık görülmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

ABD'li ve Çinli rakiplerini geride bırakarak birinci olmuştu

ATONET, "Ortak Yarınlar" adlı program kapsamında bu ödüle layık görüldü. Uygulama daha önce Dünya Odalar Federasyonunun Cenevre'de düzenlediği Dünya Odalar Yarışması'nda, "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde ABD ve Çin'i geride bırakarak dünya birincisi olmuştu. ATONET, Türkiye Bilişim Derneğinin gerçekleştirdiği "Türkiye Bilişim Ödülleri"nde de "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler" kategorisinde birinciliği elde etmişti.