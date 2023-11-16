Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Petrol ve doğal gaz hisseleri yüzde 2,7 değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden korunulduğunu söyledi. Lagarde, "Bugüne kadar Avrupa'nın finansal sistemi, ciddi sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesine ilişkin en kötü senaryodan kaçındı. Ancak politika yapıcıların proaktif kalmaları ve finansal istikrar risklerinin ortaya çıkmasına karşı tetikte olmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD’de 2022 yılının haziran ayında yüzde 9,1 seviyesine kadar çıkan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bu yılın ekim ayında ise yıllık bazda ise yüzde 3,2 olarak kaydedilmişti.

İngiltere’de ise dün açıklanan verilere göre ise, TÜFE yıllık bazda 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama göstermişti. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 4,8 seviyesinde olacağı yönündeydi.

Çin’de ise bu yılın ekim ayında yıllık bazda perakende satışlar yüzde 7,6, sanayi üretimi ise yine aynı ayda yıllık bazda yüzde 4,6 yükseliş kaydetmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 azalışla 451,27 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybederek 7.168,40 puana indi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 29.258,10 puan oldu. Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 azalarak 7.410,97 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 artarak 15.786,61 puana yükseldi. Euro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,09 artarak 1,086’a yükseldi.