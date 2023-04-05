Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kaybederek 456,59 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 15.520,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 7.316,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalarak 26.867,39 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,37 artarak 7.662,94 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,51 değer kaybederek 1,09 seviyelerinden işlem gördü.