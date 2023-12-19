Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Seyahat şirketlerini hisseleri gün içerisinde yüzde 1,7 değer kazanırken, petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisseleri dünkü kazanımlarını haftanın ikinci işlem gününde de korumayı sürdürdü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de tutarken, oy birliği ile alınan kararla birlikte getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gidilmedi.

BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, kasımda aylık yüzde 14,8 artışla 1 milyon 560 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 artarak 1 milyon 560 bine çıktı. Piyasa beklentilerini aşarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan konut başlangıç sayısının bu dönemde 1 milyon 360 bin olacağı öngörülüyordu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı, ekimde de aylık yüzde 0,2 artışla 1 milyon 359 bin olmuştu.

Konut başlangıç sayısı kasımda yıllık bazda ise yüzde 9,3 arttı.

Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 2,4 gerilediğini teyit etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,4’e geriledi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, kasımda bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Daha ucuz enerji ile yıllık enflasyonda kasımda, Temmuz 2021'den bu yana en düşük oranın görülmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi'nin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı, ekimde yüzde 5 iken kasımda yüzde 4,3'e geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 34,10 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Maaşlardaki son dört ayın en güçlü artışına işaret eden ortalama saatlik kazanç verisi, ekim ayında yüzde 0,2 artmıştı.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ortalama saatlik kazançlardaki artışın enflasyon risklerini geri getirebileceğini ifade etti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artarak 477,04 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 7.574.67 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,56’lık artışla 16.744,41 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 7.638,03 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41’lik artışla 30,363,53 puandan kapandı.