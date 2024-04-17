Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, Euro Bölgesi ve İngiltere'deki enflasyon verileri sonrasında günü yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artarak günü 498,52 puandan kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazanarak 7.981,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,72 artarak 33.632,71 puana çıktı.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 17.770,02 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 7.847,99 puandan kapandı.
Avrupa borsaları ECB Başkanı Christine Lagarde'ın dünkü "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından pozitif seyrini sürdürüyor.
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi ve beklentilere paralel gerçekleşti.
İngiltere'de de yıllık enflasyon martta yüzde 3,2 oldu. Ülkede yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,4 ölçülmüştü.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun gelecek ay BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaşmasını beklediğini dile getirdi.
Öte yandan ekonomistler, enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam etmesi ve ücret artışlarının beklentinin altında yavaşlaması nedeniyle, BoE'nin yaz aylarından önce faiz indirimine gitmesini beklemiyor.