Avrupa’da borsalar günü düşüşle kapattı

Analistler, küresel pay piyasalarında el-Ehli Baptist Hastanesi katliamından sonra risk algısının güçlendiğini, ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmasında, "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak (bu düşüş) daha az cesaret vericiydi.” ifadesini kullandı. Powell, “Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Londra Borsası (LSEG) gün içerisinde bazı hisselerin işlemlerinin durdurulmasının ardından bir açıklama yaparak konunun borsa yönetimi tarafından incelendiğini açıkladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,19 değer kaybederek 439,73 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşerek 15.045,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 6.921,37 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38 gerileyerek 27.746,82 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 azalarak 7.499,53 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,64 artarak 1,06 seviyesinde bulunuyor.