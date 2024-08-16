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Avustralya Merkez Bankası Başkanı Bullock: Faiz indirimini düşünmek için henüz erken

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, "Faiz indirimini düşünmek için henüz erken" dedi.

Haber Merkezi
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Avustralya Merkez Bankası Başkanı Bullock: Faiz indirimini düşünmek için henüz erken
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RBA'nın nakit faiz oranını yüzde 4,35'te tutma kararını açıklamasından bir hafta sonra Bullock, bir parlamento komitesine bir indirim düşünmenin "erken" olacağını söyledi. Bullock, "Kurul, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyor" dedi.

"Faiz indirimi çok uzak görünüyor"

"RBA, enflasyonun en az Aralık 2024'e kadar hedef aralığa dönmeyeceğini öngörüyor" ifadelerini kullanan Bullock, bankanın stratejisinin ekonomik koşullara bağlı olarak değişebileceğini, ancak tüketici talebinin ekonomik kapasiteyi aşması nedeniyle faiz indiriminin çok uzak göründüğünü söyledi.

Bullock, "Koşullar elbette değişebilir ve görünüm belirsiz. Ancak kurul şu anda bildiklerine dayanarak, yakın vadede faizleri düşürecek bir konumda olmayı beklemiyor" diye konuştu.

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