TCMB'den 'fiyat gelişmeleri' raporu: Aylık enflasyonun ana eğilimi geçici olarak yükseldi

TCMB, temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda aylık bazda enerji ile hizmet gruplarının fiyat artışlarıyla öne çıktığı, gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin ise sürdüğü belirtildi.

Tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 2,06 oranında yükselirken, yıllık enflasyonun 1,53 puan düşüşle yüzde 33,52 olduğu belirtilerek "Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda gerilemiştir. Aylık bazda, enerji ile hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatlarındaki olumlu seyir sürmüştür. Aylık enflasyonun yaklaşık 0,9 puanı yönetilen-yönlendirilen fiyat ile vergi artışından kaynaklanmıştır." dendi.

Gıda fiyatlarının işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ile dengelenmesi sonucu yatay seyrettiği söylendi. Temmuz ayında ana gruplar arasında en yüksek fiyat artışının enerji grubunda kaydedildiği vurgulanarak "Bu gelişmede, doğal gaz tüketici tarifesinde yapılan artış, akaryakıt ve tüp gazdaki maktu vergi güncellemesi ile akaryakıt kaynaklı geçen aydan sarkan etkiler belirleyici olmuştur." ifadesi yer aldı.

Hizmet grubunda aylık enflasyon yükselirken, bu gelişmede zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi

güçlü olan haberleşme, sağlık ve kira alt kalemlerinin öne çıktığı belirtildi ve "Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler incelendiğinde, temel mal fiyat artışı temmuz ayında bir miktar yavaşlamış, giyim ve ayakkabı alt grubundaki zayıf seyir bu gelişmede önemli rol oynamıştır. Üretici fiyatları bu dönemde yüzde 1,73 oranında artış kaydederken, yıllık üretici enflasyonu 0,26 puan azalışla yüzde 24,19'a gerilemiştir. Bu görünüm altında, aylık enflasyonun ana eğilimi temmuz ayına özgü unsurlarla geçici olarak yükselirken, üç aylık ortalamalar bazında kademeli yavaşlamanın sürdüğü izlenmiştir." açıklamasına yer verildi.